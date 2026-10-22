ReOlio 2026, tre giorni per celebrare l’oro verde di Reggello

Reggello si prepara a celebrare uno dei prodotti più rappresentativi della propria identità e della tradizione agricola locale. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre 2026, il Palazzetto dello Sport ospiterà la 53ª Rassegna dell’Olio Extravergine di Oliva di Reggello, ReOlio, tre giorni dedicati alla qualità dell’olio EVO, alla cultura del territorio e alle persone che ogni giorno custodiscono e rinnovano questa eccellenza. Saranno presenti 15 stand degli olivicoltori reggellesi.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 11, con il taglio del nastro e il brindisi dell’Olio, accompagnato dalla tradizionale fettunta offerta ai presenti. Sarà l’inizio di un fine settimana ricco di appuntamenti, nel quale olivicoltori, frantoi, aziende agricole, esperti, associazioni, istituzioni e cittadini si incontreranno per condividere conoscenze, esperienze e sapori.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, in collaborazione con Vetrina Toscana e Città dell’Olio, con il contributo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà il rapporto tra olio EVO e salute, un tema che attraverserà l’intero programma, collegando la ricerca scientifica, la corretta alimentazione, la dieta mediterranea e la qualità delle produzioni agricole. L’obiettivo è raccontare l’olio extravergine non soltanto come prodotto simbolo della tradizione gastronomica toscana, ma anche come alimento prezioso, da conoscere e utilizzare consapevolmente, approfondendone le proprietà e il ruolo all’interno di uno stile di vita equilibrato.

Tra gli ospiti speciali sono attesi Eleonora Riso, vincitrice di MasterChef Italia 13, che sabato pomeriggio si racconterà al pubblico di ReOlio, e Wikipedro, il celebre divulgatore fiorentino che sarà ospite domenica pomeriggio.

Accanto agli incontri di approfondimento, il Palazzetto dello Sport si trasformerà in uno spazio dedicato alla cucina. Gli show cooking proporranno ricette autunnali e interpretazioni originali della tradizione: dalla farinata toscana con sedano rapa e cavolo nero alla pizza autunnale anche in versione senza glutine, dal baccalà d’autunno alla schiacciata alla fiorentina, fino alle preparazioni che vedranno protagonisti l’olio EVO e gli ingredienti del territorio.

Non mancheranno tour guidati alla scoperta di luoghi di interesse storico, artistico e agricolo, una pedalata tra gli oliveti organizzata da ASD Babbobike, e un trekking alla scoperta del paesaggio reggellese con I Sentieri di Arianna. Sabato sera è previsto anche uno speciale Halloween Kids Party, con laboratori creativi, truccabimbi, baby dance e menù cena a tema.

Verso ReOlio: quattro appuntamenti per avvicinarsi alla rassegna

La manifestazione sarà preceduta da quattro iniziative che porteranno la cultura dell’olio fuori dal Palazzetto, coinvolgendo associazioni, aziende e cittadini.

Il percorso di avvicinamento comprende Catena Unta, organizzata da ASD Babbobike e Frantoio Masaccio; la Camminata tra gli Olivi, promossa nell’ambito della rete delle Città dell’Olio con Viandare con Trekking e Tanini Frantoio del Borgo; la Festa dell’Olio alla Fattoria I Bonsi, in programma domenica 25 ottobre; e la Cena con gli olivicoltori, mercoledì 28 ottobre alle ore 19.30 al ristorante Toscanino di Leccio.

Dopo ReOlio, la cultura dell’olio continua

Anche dopo la chiusura della rassegna, il calendario proseguirà con due appuntamenti che intrecciano musica, cinema e cultura.

Martedì 3 novembre alle ore 21, nella Pieve di San Pietro a Cascia, si terrà il concerto Suoni d’Autunno, riflessi d’oro. Da Haydn a Mozart, con l’Orchestra da Camera Fiorentina, il violinista solista James Frangioni e la direzione del maestro Giuseppe Lanzetta. L’ingresso è libero.

Giovedì 5 novembre alle ore 18, alla Biblioteca comunale di Reggello, sarà la volta di Un ciak e un filo d’olio, incontro dedicato al rapporto tra cinema e cucina, con Carlo Menicatti, saggista e critico cinematografico. Un’occasione per scoprire come l’olio, protagonista della cultura gastronomica italiana, sia entrato anche nell’immaginario cinematografico. L’ingresso è libero.

Il programma completo di tutte le iniziative è disponibile su www.reolio.it

Secondo il presidente Eugenio Giani:“ L'olio extravergine di oliva non è soltanto un prodotto di assoluta eccellenza dell’agroalimentare in Toscana, ma un elemento di identità che racconta la storia dei nostri paesaggi, delle nostre comunità e del lavoro di generazioni di agricoltori. Reggello, con la sua tradizione olivicola, offre ogni anno un esempio concreto di come tutela del territorio, cultura del cibo e sviluppo locale possano procedere insieme. Il tema della salute scelto per questa edizione aggiunge un ulteriore valore a una manifestazione che unisce promozione economica, benessere e consapevolezza alimentare. Per questo ogni anno siamo felici di presentare ReOlio presso la sede della Regione, perché questa manifestazione è tra più significative del legame tra la Toscana e le sue produzioni di eccellenza”.

“La Rassegna dell’olio di Reggello, che quest’anno arriva alla 53ª edizione, non è soltanto la festa della raccolta: è il momento in cui un territorio mostra il lavoro delle sue aziende e ragiona sul proprio futuro – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras – L’olio extravergine è una delle espressioni più autentiche della Toscana, ma la qualità da sola non basta: deve tradursi in reddito per chi produce. I nostri olivicoltori fanno i conti con un clima sempre più imprevedibile, con costi di raccolta elevati e con un mercato in cui farsi riconoscere è sempre più difficile. Per questo la Regione accompagna le imprese con gli strumenti dello sviluppo rurale, sostenendo investimenti, innovazione e ammodernamento. Le accompagna anche con la promozione sui mercati nazionali e internazionali, perché la notorietà dei nostri oli diventi un’opportunità commerciale concreta. C’è poi un valore che non si misura in quintali. L’olivicoltura collinare custodisce il paesaggio, presidia le colline del Valdarno e rende questi luoghi attrattivi, anche per un turismo che cerca nel prodotto la storia e la cultura di chi lo fa. Ma un oliveto resta curato solo se l’azienda che lo coltiva ha un futuro. Valorizzare l’olio di Reggello significa tenere insieme produzione, mercato e territorio: è su questo equilibrio che si gioca la possibilità di dare prospettive a chi, ogni giorno, mantiene viva questa terra”.

Piero Giunti, sindaco di Reggello:

«ReOlio rappresenta un appuntamento importante per la nostra comunità e un’occasione per raccontare il valore di un prodotto che racchiude storia, lavoro e identità. Il nostro olio extravergine d’oliva nasce da un territorio straordinario e dall’impegno quotidiano di olivicoltori, frantoi e aziende agricole che custodiscono una tradizione preziosa. Con questa 53ª edizione vogliamo continuare a valorizzare le produzioni locali e rafforzare il legame tra la nostra comunità e il suo patrimonio agricolo. Il tema dell’olio e della salute ci permette inoltre di sottolineare quanto la qualità delle produzioni, la cura dell’ambiente e il benessere delle persone siano aspetti profondamente connessi. Invito tutti a partecipare e a scoprire Reggello attraverso il suo Oro verde».

Priscilla Del Sala, assessora alle Attività produttive, al Commercio, al Turismo e alla promozione del territorio:

“Per questa edizione abbiamo scelto un filo conduttore che accompagnerà il pubblico durante tutti e tre i giorni: il rapporto tra olio EVO e salute. Vogliamo offrire occasioni per conoscere meglio le proprietà di questo alimento, attraverso il contributo di nutrizioniste ed esperti, ma anche per comprendere il valore della qualità agricola, della sostenibilità e delle tradizioni che rendono unico il nostro territorio. Accanto ai talks abbiamo costruito un programma ricco e accessibile, con show cooking, degustazioni, ospiti speciali, attività per i bambini e iniziative diffuse sul territorio. ReOlio è un progetto che mette in relazione produttori, cittadini, associazioni e visitatori, promuovendo non soltanto un’eccellenza gastronomica, ma anche la cultura, il paesaggio e l’identità di Reggello”.

Fonte: Ufficio Stampa

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