“Ricostruire il Welfare”, ne parla Elsa Fornero al Polo universitario di Novoli

Quali sfide attendono il welfare e come ripensare le politiche sociali e previdenziali alla luce dei cambiamenti economici e demografici? Partirà da queste domande la lectio magistralis che Elsa Fornero, professoressa onoraria dell’Università di Torino e coordinatrice scientifica del Center for Research on Pension and Welfare Policies, terrà venerdì 20 novembre alle 15.30 al Polo universitario di Novoli. L’incontro, organizzato da Associazione Gae, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa e dell’Associazione Villa Favard, prevede una sessione di domande e risposte introdotta da Lisa Grazzini, docente del Disei.

A seguire si terrà la consegna del Premio di laurea “Gaetano Colicigno” 2026, promosso dall’associazione Gae per ricordare il Business controller alla Findomestic Banca scomparso nel 2023 e per sostenere i percorsi di studi delle nuove generazioni. Il premio è infatti rivolto alle laureate e ai laureati della Scuola di Economia e Management dell’Università di Firenze (qui il bando di partecipazione con scadenza 31 ottobre: https://tinyurl.com/bd939a7k).

“La lectio della professoressa Fornero offre un’occasione di confronto su un tema decisivo per il futuro delle nostre società, che riguarda l’equilibrio tra sostenibilità economica, protezione sociale e bisogni delle persone - commenta Maria Elvira Mancino, direttrice del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze. - La consegna del Premio di laurea Gaetano Colicigno aggiunge a questo appuntamento un significato particolare: valorizzare il merito e offrire opportunità a chi si affaccia al mondo del lavoro significa investire concretamente nelle competenze e nelle idee delle nuove generazioni. È anche un modo per mantenere vivo il legame tra l’Università e le persone che hanno contribuito alla sua comunità”.

“E’ sempre con grande emozione che ci avviciniamo all’evento della consegna del premio intitolato a Gaetano Colicigno - commenta Giampiero M. Gallo, docente della New York University, di cui Gaetano fu allievo, a nome dell’Associazione Gae. - Il profondo legame affettivo che ci lega alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi trova in questo evento anche un’evocazione dei valori di competenza e di attenzione alla crescita dei giovani che Gaetano aveva curato professionalmente. Alla terza edizione, dopo Chiara Scotti, vice direttrice generale di Banca d’Italia nel 2024 e Andrea Beltratti, ordinario di Finanza all’Università Bocconi nel 2025, quest’anno l’evento è impreziosito dalla lectio magistralis di Elsa Fornero che con grande lucidità richiama i doveri fondamentali di un’economia a salvaguardia del patto intergenerazionale e della difesa dei più deboli con incisive politiche pubbliche”.

“Quest’anno - aggiunge Leonardo Bettucci, presidente dell’Associazione Villa Favard tra i laureati in Economia dell’Università di Firenze - ricorre il centenario della fondazione della Scuola superiore di commercio che poi diventò Facoltà di economia e commercio e, adesso, Scuola di Economia e Management. In questi cento anni sono state formate migliaia di laureati e laureate che hanno contribuito alla crescita del territorio e del paese. Ricordare un nostro laureato e un nostro socio ricostruisce questo legame ideale tra generazioni successive che nel tema scelto dalla Professoressa Fornero trova un importante momento di riflessione”.

Prosegue intanto la raccolta fondi promossa dall’Associazione Gae per finanziare il premio nei prossimi anni. La campagna è aperta a chiunque voglia contribuire. Per sostenerlo è possibile visitare la pagina dedicata: https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-gaetano

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