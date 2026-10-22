'Stop repressione contro il carovita e riarmo', sabato 24 ottobre corteo a Empoli

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A seguito di un'assemblea pubblica aperta alla cittadinanza che si è tenuta ieri al CSA Intifada di Ponte a Elsa, è stata indetta una manifestazione anche a Empoli

A seguito di un'assemblea pubblica aperta alla cittadinanza che si è tenuta ieri al CSA Intifada di Ponte a Elsa, è stato indetto un corteo anche a Empoli, con concentramento in piazza farinata degli Uberti alle ore 15,30, in concomitanza con le manifestazioni che si svolgeranno nelle altre città d’Italia e in Europa.

'Stop repressione contro il carovita e le politiche di riarmo', così si legge in una nota firmata da 'L'assemblea empolese 21/10' in cui si "prende atto della situazione nazionale e internazionale, che vede divampare la protesta in decine di piazze contro una classe politica che, in questi anni, non ha fatto altro che bruciare il futuro delle nuove generazioni. Le politiche repressive e la trasformazione del mondo del lavoro in un vortice di precarietà hanno impoverito la società, negando ai giovani qualsiasi prospettiva di futuro".

"Alle politiche  di precarietà dei vari governi tecnici -  si legge ancora - si sono aggiunte quelle del governo Meloni, espressione della destra eversiva: un governo dichiaratamente fascista che, in questi anni, ha legiferato contro i giovani e i poveri e che, attraverso provvedimenti come quello contro i rave e quelli sulla sicurezza, ha ridotto gli spazi di democrazia. A questa riduzione degli spazi democratici, i movimenti e i centri sociali hanno risposto con mobilitazioni che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. La risposta del governo e della politica di palazzo è stata la criminalizzazione di chi manifestava".

Quello di sabato, conclude la nota, "sarà il primo appuntamento di un percorso di lotta che ci porterà fino allo sciopero nazionale del 30 ottobre, per proseguire a oltranza. Al fianco di chi lotta contro il carovita e alle mobilitazioni studentesche".

Una giornata di mobilitazioni quella di sabato 24 ottobre a Empoli: per lo stesso giorno, ma alcune ore prima, alle 8.30, è stata invece organizzata una manifestazione studentesca aperta alla cittadinanza con ritrovo in via Bonistallo.

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