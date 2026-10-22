Via Palagetto, il Comune risponde alla Lega: "Al lavoro per acquisire la strada vicinale e procedere con la manutenzione"

In merito alle criticità relative alle condizioni di via Palagetto, nella frazione de La Scala, sollevate attraverso il comunicato stampa diffuso dalla Lega di San Miniato, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi di manutenzione e sulle richieste avanzate dai residenti, intervengono il Sindaco Simone Giglioli e l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Greco.

"Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti di via Palagetto e siamo consapevoli delle criticità legate alle condizioni della strada, anche alla luce dell'aumento del traffico dovuto alla presenza del Liceo Marconi – dichiarano il Sindaco Simone Giglioli e l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Greco –. È però necessario chiarire che si tratta di una strada vicinale, la cui manutenzione compete ai proprietari frontisti, con la possibilità per il Comune di contribuire economicamente agli interventi. Stiamo comunque lavorando per acquisire al patrimonio comunale il tratto attualmente vicinale, così da poter procedere successivamente a una manutenzione completa, interamente a carico dell'Amministrazione".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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