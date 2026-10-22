Wor(L)d in Progress torna a Vinci: tre giorni dedicati al potere della parola

Vinci si prepara ad accogliere la seconda edizione di Wor(L)d in Progress – Festival della Parola, in programma dal 23 al 25 ottobre 2026. Dopo aver esplorato il tema della censura nella prima

edizione, il festival torna a interrogare il potere delle parole e il loro ruolo nel raccontare la realtà, costruire relazioni e aprire nuove prospettive.

Il filo conduttore di quest’anno è «Ogni confine è una porta», un invito a riflettere sui confini culturali, linguistici e sociali che attraversano la nostra società e influenzano il modo in cui guardiamo il mondo. Il confine può essere una barriera che separa, ma anche una soglia da attraversare per incontrare nuove persone, mettere in discussione le proprie certezze e scoprire punti di vista differenti.

Il festival prenderà il via venerdì 23 ottobre al Circolo ARCI di Petroio, con una serata che intreccia parola, musica ed espressioni artistiche: alle 18.30 è in programma altro/alto con Boetti, alle 19.30 Assalto alle piattaforme con Kenobit e, alle 22, un live di Boetti con Lazzaro.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre gli appuntamenti proseguiranno tra la Biblioteca Leonardiana e il Teatro di Vinci, con un programma che mette in dialogo scrittori, giornalisti, artisti, studiosi e

attivisti. Tra gli ospiti figurano Michele Arena, Boetti, Duccio Canestrini, Giovanni Covone, Silvia De Lucia, Inès El Gataa, Vito Fiorino, Kenobit, Gabriella Kuruvilla, Danilo Manca e Alessandro

Orsini.

Gli incontri affronteranno temi diversi, dalla scuola e dall’inclusione alla filosofia, dalla cosmologia all’intelligenza artificiale, fino alla disinformazione e alla manipolazione dell’opinione pubblica. Il programma comprende anche due laboratori, in calendario sabato 24 e domenica 25 ottobre alle ore 10.30, e momenti dedicati alla contaminazione tra linguaggi e forme espressive. Nel fine settimana sarà inoltre presente il collettivo NotSilent con la Teca dei Pensieri, mentre alla Biblioteca Leonardiana e al Teatro di Vinci sarà allestito un punto vendita dei libri degli ospiti, a cura della libreria NessunDove di Empoli.

Accanto agli appuntamenti culturali, il festival rinnova anche l’attenzione verso il tessuto economico locale. Sabato e domenica sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% su aperitivi,

pranzi e cene presso gli esercizi convenzionati del centro storico: MUNDI Caffè, Bar Leonardo, Antica Cantina di Bacco e La Beccheria. Per ottenere lo sconto sarà necessario ritirare il buono

presso la Biblioteca Leonardiana o il Teatro di Vinci durante gli eventi in programma. È consigliata la prenotazione anche presso gli esercizi aderenti. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, con prenotazione consigliata tramite Eventbrite.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.wipfestival.it. Tre giorni per fare della parola uno strumento di conoscenza e confronto, trasformando Vinci in uno spazio aperto alle idee, alle differenze e alle possibilità di incontro: perché ogni confine, se attraversato, può diventare una porta.

Fonte: Pro Loco Vinci

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