Al via JOBFair 2026, il job meeting delle scuole di eccellenza

Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre torna a Pisa, presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna, JOBFair 2026, il job meeting delle scuole di eccellenza italiane che ha l’obiettivo di creare un punto di contatto tra il mondo del lavoro e le allieve e gli allievi in procinto di terminare il proprio percorso accademico presso le sette Scuole universitarie ad ordinamento speciale che aderiscono all’iniziativa: Scuola Sant’Anna, Scuola Normale, IUSS Pavia, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e, per la prima volta, la Scuola Superiore Meridionale.

La partecipazione è stata anche estesa a studentesse e studenti selezionati della Scuola Superiore di Catania, dalla Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova, dalla Conferenza dei Collegi Universitari Italiani di Merito e dalla Rete Italiana degli Allievi e delle Allieve delle Scuole e degli Istituti Superiori Universitari (RIASSISU). Arrivata alla sedicesima edizione e nata su un’iniziativa della Scuola Superiore Sant'Anna, JOBFair coinvolge quest’anno circa 280 allievi e allieve provenienti da tutta Italia e 43 aziende e organizzazioni.

Con l’ingresso della Scuola Superiore Meridionale salgono a sette le Scuole universitarie ad ordinamento speciale

Per la prima volta JOBFair coinvolge anche la Scuola Superiore Meridionale. Diventano così sette le Scuole universitarie superiori italiane che partecipano all’iniziativa: diverse per dimensioni e per interessi disciplinari, per storia e per collocazione geografica, eppure unite da un obiettivo: far avvicinare al mondo del lavoro allieve ed allievi, per creare un ponte tra la formazione di eccellenza, la ricerca e le migliori imprese e organizzazioni, per valorizzare le competenze specialistiche e contribuire allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e dell’economia italiana.

L’agenda della prima giornata di JOBFair, martedì 27 ottobre, si apre alle ore 10 con la prima sessione di colloqui individuali. Alle ore 11.30, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, è in programma la cerimonia di apertura dedicata al tema Nuove competenze per le professioni del futuro. I colloqui proseguiranno poi fino al pomeriggio di mercoledì 28 ottobre. Una delle novità di questa edizione è Career MakerSpace, uno spazio dedicato all'orientamento e allo sviluppo delle competenze per supportare le allieve e gli allievi nella preparazione all'incontro con le organizzazioni partecipanti. Lo spazio offrirà servizi gratuiti quali il PerformanSe Career Assessment, organizzato dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, per approfondire punti di forza, competenze trasversali, valori e motivazioni professionali, e sessioni di Speed Coaching organizzate dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca rivolte in particolare ai dottorandi, con simulazioni di colloqui, revisione del CV e supporto alla preparazione dell'elevator pitch.

Il programma completo è disponibile qui: https://jobfair.santannapisa.it

Le aziende presenti a JOBFair 2026

AgiRe, AgorAI Innovation Hub (main sponsor), Aindo, Apparound, AYES, Bhalobasa OdV, Bosch, Gruppo CDP, Chiomenti, Cleary Gottlieb, Deloitte, Edison, EssilorLuxottica, FiberCop, Fincantieri, Fluid Wire Robotics, Freshfields LLP, Garmin Italy Technologies, Generali Italia, Generali Pisa/Pisa 2.0, Gruppo FS, Hyntelo, ICOP, International Rescue Committee Italia, INTERSOS, ION Group, Kedrion Biopharma, KPMG, Lapi Group, Legance, LIDL ITALIA, Millennium, Oliver Wyman, AIVesp/Olivia Software, Omnia Technologies Group (main sponsor), Oxfam Italia, PagoPA, Prima, PwC, Saint-Gobain (main sponsor), Tecno Group, TIMAC AGRO Italia, Trevisan & Cuonzo / TCBM.

Fonte: Ufficio Stampa Scuola Superiore Sant’Anna

Notizie correlate