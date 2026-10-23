Le Ali del Pegaso a Francesca Prini, oro mondiale di aerial pole. È stata la presidente Stefania Saccardi a consegnare il riconoscimento del Consiglio regionale all’atleta fiorentina della Florence Pole Dance che, oltre al titolo mondiale, vanta anche quattro titoli italiani. La cerimonia si è tenuta questo pomeriggio (venerdì 23 ottobre) nella sala Gonfalone del palazzo del Pegaso.

L’aerial pole è una disciplina acrobatica e di fitness che unisce la pole dance tradizionale con le arti aeree circensi. La campionessa mondiale Francesca Prini è anche coreografa di pole dance e aerial pole. Dal 2014, ha intrapreso una lunga carriera fatta di competizioni nazionali e internazionali, fino alla conquista del titolo mondiale a Buenos Aires il 25 ottobre 2025, accompagnato da un nuovo record del mondo nella sua categoria. È inoltre quattro volte campionessa italiana (2018, 2019, 2024 e 2025).

I suoi successi sportivi si intrecciano con una forte storia personale: come lei stessa ha raccontato, Francesca Prini è affetta da fibrosi cistica fin dalla nascita e ha sempre utilizzato lo sport come uno strumento per superare i propri limiti. È la direttrice artistica e fondatrice del Florence Pole Dance Studio, che conta quattro sedi dislocate sul territorio fiorentino. È conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a programmi televisivi come ‘Dalla strada al palco’, su Rai 1, e ‘Tu Si Que Vales’ su Canale 5 e ancor prima, all’edizione 2020 di ‘Italia's Got Talent’, insieme alla Compagnia Colonna di Firenze.

“Quella di Francesca Prini è una storia bellissima – ha detto Stefania Saccardi nel corso della cerimonia –. Con questo riconoscimento, vogliamo rendere omaggio a una straordinaria campionessa e a una donna che, attraverso il suo percorso umano e sportivo, testimonia il valore della determinazione, del coraggio e della fiducia nelle proprie possibilità. La conquista dell’oro mondiale nel Pole Sport è un risultato che riempie di orgoglio Firenze e tutta la Toscana. Francesca ha raggiunto questo traguardo affrontando ogni giorno le difficoltà personali, dimostrando come passione, costanza e forza di volontà possano aiutare a raggiungere obiettivi straordinari. La sua storia ci ricorda che le fragilità non devono diventare ostacoli insuperabili e che anche attraverso lo sport e l’arte è possibile trasmettere un messaggio di resilienza e accettazione di sé. Ci ha emozionato, inoltre, la dedica della vittoria al padre Daniele, che continua a rappresentare per lei una presenza importante. Francesca – ha concluso la presidente – è un esempio per tutti e, attraverso il suo impegno sportivo e il lavoro con le sue allieve, dimostra ogni giorno quanto sia importante credere in sé stessi. Le Ali del Pegaso simboleggiano la capacità di guardare oltre gli ostacoli e di raggiungere nuovi traguardi: Francesca, con la sua storia e la sua vittoria, interpreta pienamente questo significato”.

“Questo riconoscimento è una grandissima soddisfazione, dopo tanti anni di sacrifici e tanto impegno, sono felicissima di questo premio e grata di riceverlo a Firenze, la mia città”, ha detto Francesca Prini. “Il mio è stato un percorso lungo, non mi aspettavo di arrivare alla soglia dei 34 anni con un titolo mondiale e sono davvero felice di questo. Sì, si potrebbe dire che la mia è una storia di resilienza. La fibrosi cistica è una malattia genetica multiorgano che ha avuto un certo impatto nel mio percorso, sia come donna che come atleta, ma mi ha dato una grande motivazione per andare sempre contro quelli che mi erano stati posti come limiti. Mi sono dovuta allenare molto, perché i miei polmoni sono sicuramente più compromessi, anche se negli ultimi anni la ricerca e le terapie hanno fatto il loro corso e riesco a vivere una vita più normale. Devo integrare i normali allenamenti con altri specifici per portare i miei polmoni a lavorare al meglio”. Il legame con Firenze, ha spiegato, è sempre forte: “Tutta la mia famiglia è nata e cresciuta a Firenze. Mio nonno è Maurilio Prini, uno dei calciatori che hanno vinto il primo scudetto con la maglia della Fiorentina nel 1956”.

Nel corso della cerimonia, è stato consegnato anche il diploma al merito sportivo a Bianca Faggioli, Sara Massetani, Angela Gianmarco e Vittoria Cocci, che fanno parte della scuola di Francesca Prini e si sono classificate al primo posto nelle rispettive categorie al campionato nazionale 2026 di acrobatica aerea, disputatosi il 23 e 24 maggio a Montecatini Terme. I premi sono stati consegnati da Stefano Rossi, responsabile nazionale di Opes (Organizzazione per l’educazione allo sport).

Le ‘Ali del Pegaso’ sono un riconoscimento del Consiglio regionale riservato a ragazze e ragazzi con meno di 35 anni che si distinguono in vari campi dallo sport all’arte, dalla cultura alla musica, dall’impresa all’impegno sociale.

Fonte: Ufficio Stampa

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