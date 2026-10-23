Ali del Pegaso a Francesca Prini, oro mondiale di acrobatica aerea

Sarà Francesca Prini, oro mondiale di acrobatica aerea, la prossima atleta a essere premiata con il Pegaso, il riconoscimento del Consiglio regionale riservato a ragazze e ragazzi con meno di 35 anni che si distinguono in vari campi dallo sport all’arte, dalla cultura alla musica, dall’impresa all’ impegno sociale.

Il Pegaso sarà consegnato all’atleta fiorentina della Florence Pole Dance dalla presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. La cerimonia si terrà venerdì 23 ottobre alle 16, nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso.

Francesca Prini vanta il titolo di campionessa mondiale della disciplina, oltre a essere una stimata coreografa di pole dance e aerial pole. Si è avvicinata alla pole dance nel 2014, ha intrapreso una lunga carriera fatta di competizioni nazionali e internazionali, fino alla conquista del titolo mondiale a Buenos Aires il 25 ottobre 2025, accompagnato da un nuovo record del mondo.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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