Ali del Pegaso a Francesca Prini, oro mondiale di acrobatica aerea

Sport Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il premio del Consiglio regionale sarà consegnato all’atleta fiorentina dalla presidente Stefania Saccardi. La cerimonia venerdì 23 ottobre alle 16, nella sala Gonfalone

Sarà Francesca Prini, oro mondiale di acrobatica aerea, la prossima atleta a essere premiata con il Pegaso, il riconoscimento del Consiglio regionale riservato a ragazze e ragazzi con meno di 35 anni che si distinguono in vari campi dallo sport all’arte, dalla cultura alla musica, dall’impresa all’ impegno sociale.

Il Pegaso sarà consegnato all’atleta fiorentina della Florence Pole Dance dalla presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. La cerimonia si terrà venerdì 23 ottobre alle 16, nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso.

Francesca Prini vanta il titolo di campionessa mondiale della disciplina, oltre a essere una stimata coreografa di pole dance e aerial pole. Si è avvicinata alla pole dance nel 2014, ha intrapreso una lunga carriera fatta di competizioni nazionali e internazionali, fino alla conquista del titolo mondiale a Buenos Aires il 25 ottobre 2025, accompagnato da un nuovo record del mondo.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate

Firenze
Sport
23 Ottobre 2026

Martina Batini, campionessa pisana di fioretto, riceve il premio Festina Lente

Domenica 25 ottobre, alle 11,30, il San Rossore Sport Village di Pisa ospiterà la cerimonia di consegna del Premio Festina Lente a Martina Batini, campionessa pisana di fioretto, salita lo [...]

Firenze
Attualità
22 Ottobre 2026

Giancarlo Antognoni inaugura Torpedone, il podcast di Autolinee Toscane

È la bandiera viola Giancarlo Antognoni il primo ospite della nuova stagione di Torpedone, il podcast di at – autolinee toscane che accompagna gli ascoltatori in un viaggio immaginario a [...]

Toscana
Attualità
20 Ottobre 2026

Le stelle toscane dell’atletica leggera ricevono il Pegaso per lo Sport

Larissa Iapichino e Andrea Cosi hanno ricevuto dalle mani del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il Pegaso per lo Sport, cavallo alato simbolo della Toscana pensato per rendere omaggio [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina