All'Antico Vinaio, contro il carovita 600 euro ai dipendenti

Un aiuto concreto per affrontare il caro vita, trasformando il welfare aziendale in un sostegno immediato alle spese quotidiane. All’Antico Vinaio stanzia 200 euro al mese in più per ciascun collaboratore in Italia, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2026. La misura, che prevede un contributo complessivo di 600 euro per ogni dipendente nel trimestre, è stata annunciata da Tommaso Mazzanti, CEO e fondatore del brand internazionale di schiacciate fiorentine, attraverso un video pubblicato sui propri canali social.

«Si parla tanto di caro vita, caro prezzi, e allora mi sono chiesto: cosa posso fare per dare un aiuto reale, concreto a tutti i miei ragazzi e ragazze?», racconta Mazzanti nel video, spiegando come sia nata l’iniziativa. L’obiettivo è offrire un supporto tangibile ai collaboratori, in un momento in cui il costo della vita continua a incidere sui bilanci delle famiglie.

Il contributo sarà erogato attraverso strumenti di welfare aziendale che permetteranno ai dipendenti di acquistare buoni utilizzabili per diverse esigenze: dalla benzina alla spesa al supermercato, dai trasporti agli acquisti natalizi, fino ai viaggi. Una misura pensata per lasciare a ciascun collaboratore la libertà di utilizzare il beneficio secondo le proprie necessità, quotidiane o personali.

«Come annunciato l’anno scorso, abbiamo già messo in campo un welfare fino a 3.000 euro per ogni singolo dipendente in Italia», ricorda Mazzanti, richiamando il precedente impegno dell’azienda sul fronte del benessere dei propri lavoratori. «Ma oltre a questo volevo fare di più, volevo davvero far sentire il supporto. Mi sono detto: Tommaso, qui devi fare la tua parte».

Da questa riflessione è nata una decisione presa in tempi rapidi. «Nel giro di una settimana, anche se le aziende a volte ci mettono mesi per farlo, abbiamo stanziato 200 euro per ogni collaboratore e collaboratrice per ottobre, novembre e dicembre. Una specie di piccolo regalo di Natale contro il carovita, per fare la spesa, la benzina o quello che volete, per farvi sentire che Tommaso c’è sempre per aiutarvi», spiega il CEO.

«Spero sia una notizia meravigliosa per i nostri collaboratori e collaboratrici», conclude Mazzanti, sottolineando il valore umano dell’iniziativa, che si inserisce nel percorso di attenzione dell’azienda verso le proprie persone.

Fonte: Ufficio Stampa

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