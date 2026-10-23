AOU Senese, venerdì 30 sciopero del personale dipendente

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali: le urgenze, i servizi trasfusionali e il supporto alle prestazioni specialistiche
Possibili disagi per gli utenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, nella giornata di venerdì 30 ottobre, a causa dello sciopero generale di tutto il personale dipendente pubblico e privato proclamato dall’O.S. USI-CIT.
Lo sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti.
L’Aou Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.
Fonte: Ufficio Stampa - AOU Siena
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