AOU Senese, venerdì 30 sciopero del personale dipendente

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Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali: le urgenze, i servizi trasfusionali e il supporto alle prestazioni specialistiche

Possibili disagi per gli utenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, nella giornata di venerdì 30 ottobre, a causa dello sciopero generale di tutto il personale dipendente pubblico e privato proclamato dall’O.S. USI-CIT.

Lo sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti.

L’Aou Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.

Fonte: Ufficio Stampa - AOU Siena

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