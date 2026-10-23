Castelfranco di Sotto, giovedì 29 ottobre il Consiglio comunale

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(foto gonews.it)

Si terrà giovedì 29 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala Consiliare, il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, convocato in seduta straordinaria e in prima convocazione. Saranno diciotto i punti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Interpellanze ed interrogazioni.

3. Approvazione verbale seduta del 30.07.2026.

4. Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale – modifica.

5. Regolamento di disciplina dell’uso del gonfalone del Comune di Castelfranco di Sotto – modifica.

6. Regolamento comunale per i servizi funebri e attività cimiteriali - approvazione.

7. Sistema Museale del Val d'Arno di Sotto – recesso.

8. Approvazione della convenzione per la Rete documentaria locale REA.NET delle biblioteche comunali e degli istituti culturali aderenti, tra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno, Vinci.

9. Istituzione ed attivazione del servizio a domanda individuale inerente al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo fiscale.

10. Bilancio di previsione 2026-2028: variazione d’urgenza, assunti i poteri del C.C. - ratifica della deliberazione di G.C. 146/2026.

11. Bilancio di previsione 2026-2028: variazione d’urgenza, assunti i poteri del C.C. - ratifica della deliberazione di G.C. 164/2026.

12. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco' ad oggetto: contrasto all’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale gestito da Autolinee Toscane e sulla tutela dell’accessibilità al servizio per giovani, studenti e fasce sociali più vulnerabili.

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza 'Castelfranco Unita' ad oggetto: interventi urgenti per il contrasto all’abbandono di rifiuti nelle frazioni di Villa Campanile e Orentano, potenziamento del decoro urbano e tutela della vocazione turistica del territorio.

14. Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza 'Castelfranco Unita' ad oggetto: salvaguardia del patrimonio archeologico del Comune, ricerca di soluzioni alternative al trasferimento dei reperti presso la Soprintendenza di Pisa e partecipazione al bando 'Cultura nei piccoli Comuni'.

15. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco” ad oggetto: mozione per l’intitolazione di un’area pubblica comunale alle 'Vittime delle Foibe'.

16. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco' ad oggetto: 'Sostegno alla richiesta di concessione della grazia a Mario Roggero'.

17. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco' ad oggetto: 'Sostegno al decreto legge 30 settembre 2026, n. 170 in materia di composizione equilibrata delle classi scolastiche, rafforzamento dell’insegnamento della lingua italiana e sostegno alle misure nazionali in materia di distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana'.

18. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco' ad oggetto: solidarietà alla consigliera comunale di San Giuliano Terme Ilaria Boggi e condanna di ogni forma di intimidazione verbale nelle assemblee elettive.

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