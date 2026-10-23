Castelfranco di Sotto, giovedì 29 ottobre il Consiglio comunale

Si terrà giovedì 29 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala Consiliare, il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, convocato in seduta straordinaria e in prima convocazione. Saranno diciotto i punti all'ordine del giorno.
L'ordine del giorno
1. Comunicazioni del Sindaco.
2. Interpellanze ed interrogazioni.
3. Approvazione verbale seduta del 30.07.2026.
4. Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale – modifica.
5. Regolamento di disciplina dell’uso del gonfalone del Comune di Castelfranco di Sotto – modifica.
6. Regolamento comunale per i servizi funebri e attività cimiteriali - approvazione.
7. Sistema Museale del Val d'Arno di Sotto – recesso.
8. Approvazione della convenzione per la Rete documentaria locale REA.NET delle biblioteche comunali e degli istituti culturali aderenti, tra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno, Vinci.
9. Istituzione ed attivazione del servizio a domanda individuale inerente al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo fiscale.
10. Bilancio di previsione 2026-2028: variazione d’urgenza, assunti i poteri del C.C. - ratifica della deliberazione di G.C. 146/2026.
11. Bilancio di previsione 2026-2028: variazione d’urgenza, assunti i poteri del C.C. - ratifica della deliberazione di G.C. 164/2026.
12. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco' ad oggetto: contrasto all’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale gestito da Autolinee Toscane e sulla tutela dell’accessibilità al servizio per giovani, studenti e fasce sociali più vulnerabili.
13. Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza 'Castelfranco Unita' ad oggetto: interventi urgenti per il contrasto all’abbandono di rifiuti nelle frazioni di Villa Campanile e Orentano, potenziamento del decoro urbano e tutela della vocazione turistica del territorio.
14. Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza 'Castelfranco Unita' ad oggetto: salvaguardia del patrimonio archeologico del Comune, ricerca di soluzioni alternative al trasferimento dei reperti presso la Soprintendenza di Pisa e partecipazione al bando 'Cultura nei piccoli Comuni'.
15. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco” ad oggetto: mozione per l’intitolazione di un’area pubblica comunale alle 'Vittime delle Foibe'.
16. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco' ad oggetto: 'Sostegno alla richiesta di concessione della grazia a Mario Roggero'.
17. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco' ad oggetto: 'Sostegno al decreto legge 30 settembre 2026, n. 170 in materia di composizione equilibrata delle classi scolastiche, rafforzamento dell’insegnamento della lingua italiana e sostegno alle misure nazionali in materia di distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana'.
18. Mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza 'Fabio Mini Sindaco' ad oggetto: solidarietà alla consigliera comunale di San Giuliano Terme Ilaria Boggi e condanna di ogni forma di intimidazione verbale nelle assemblee elettive.
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