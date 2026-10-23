CastelloFobia, quando la paura arriva…dalla Storia!

Si avvicina la notte di Halloween, e per Castelfiorentino la paura arriverà direttamente…. dalla Storia! Sabato 31 ottobre (dalle 18.00) l’intero borgo si trasformerà infatti in “CastelloFobia”, con allestimenti e spettacoli a tema, ma soprattutto grazie all’ “Escape Room” a cielo aperto che a partire dalle ore 21.00 aprirà i suoi portoni per dar vita a un itinerario da incubo, dove protagonisti saranno decine di personaggi vissuti realmente che non mancheranno di sorprendere i visitatori.

La “mappa” del percorso horror è ancora top secret ma possiamo darvi qualche anticipazione: ci sarà ovviamente Jack lo Squartatore, il primo serial killer della storia contemporanea, che tra l’estate e l’autunno del 1888 assassinò cinque donne (per limitarci alle vittime accertate) nel quartiere white chapel di Londra. Ma ci sarà anche una non meno inquietante versione femminile, tutta Italiana, che porta il nome di Leonarda Cianciulli, detta anche la “saponificatrice di Corregio”, che tra il 1939 e il 1940 uccise e fece a pezzi tre donne, poi sciolte nella soda caustica, mentre il sangue venne mischiato a latte e cioccolato, per farci dei biscotti.

Insomma, senza scendere troppo nei dettagli macabri della serata, CastelloFobia promette una sequenza di emozioni davvero imperdibile. Organizzata da Trivia Aps con il patrocinio del Comune, anche quest’anno viene confermato il doppio format – pomeridiano e serale – per invitare tutti i cittadini (dai bambini agli adulti) a partecipare a questa festa, divenuta molto popolare negli ultimi anni.

Fin dal pomeriggio (dalle 18.00), i bambini potranno infatti divertirsi a girare per i negozi che espongono il logo di “Castellofobia” presentandosi con la fatidica domanda: “Dolcetto o scherzetto?”, e ritirare il dolcetto dal negoziante. Contestualmente, aprirà i battenti la postazione “Truccabimbi”, e il centro commerciale naturale si animerà con una serie di “flash mob” da brivido e alcune esibizioni musicali a tema “horror”. A seguire, dalle 19.30, la sezione “street food” in Piazza Gramsci e la presenza attiva di alcune attività del centro con ristori e aperitivi all’aperto.

Dalle ore 21.00, apertura dell’”Escape Room”, dove i partecipanti potranno entrare a proprio rischio e pericolo, girovagando tra le vie e i vicoli del borgo alto. Per orientarsi al meglio, sarà disponibile un’apposita “mappa (reperibile fin da sabato 24 ottobre presso le attività commerciali del centro cittadino e il “negozio della paura” in via Bovio), la quale oltre a rendere visibile la dislocazione dei personaggi della paura, consentirà di partecipare al gioco a indovinelli che i visitatori tenteranno di risolvere a ogni postazione, ricevendo in cambio una lettera, da utilizzare per comporre la parola o frase “misteriosa”: una volta completato il gioco, si potrà così partecipare all’estrazione finale. Infine, anche quest’anno è previsto il contest “Castellofobico per una notte”, che offrirà a tutti l’opportunità di travestirsi e spaventare i passanti. Il travestimento migliore – selezionato da un’apposita Giuria (in gran segreto) - vincerà al termine della serata un fantastico premio (iscrizioni al Concorso entro 30 ottobre tramite mail a triviaaps@gmail.com, necessaria conferma da parte dell’organizzazione).

“Torna CastelloFobia – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – che a ogni edizione viene apprezzata da tutti, giovani e meno giovani, in particolare dai bambini che si divertono moltissimo a truccarsi e a travestirsi. Un bell’evento che anima tutto il centro cittadino, dall’area commerciale al borgo alto, e che quest’anno propone un tema particolarmente stimolante e ricco di spunti, su cui il team di Trivia, coordinato splendidamente da Michele Cucchiara e Ilaria Monzitta, si è impegnato a fondo con entusiasmo e una grande creatività. Insomma, una CastelloFobia che trasforma Castello Alto in un contenitore incantato e perturbante per grandi e piccini, e per una Castelfiorentino vissuta e partecipata”.

CastelloFobia è organizzata da Trivia Aps (patrocinio del Comune di Castelfiorentino) in collaborazione con l’associazione del CCN “Tre Piazze“, l’associazione del Palio “Cà Stellare”, Prociv Arci, Scuola di Musica (bandina junior), AVIS, Cambio Centro Culturale, Auser, Cetra, Polisportiva I’ Giglio, 4 Jumps Country Line Dance

Informazioni: 346.6160478; www.castellofobia.it e sulle pagine “social” dedicate.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa