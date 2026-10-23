Il Centro Medico Diagnostico Misericordia di Empoli mette in campo misure per la tutela delle fasce più deboli

Garantire un servizio efficace, facilitare l’accesso alle prestazioni diagnostiche e rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini, ponendo al centro il diritto alla salute. Sono questi gli obiettivi alla base dell’iniziativa promossa da MISEMED, il Centro Medico Diagnostico Misericordia di Empoli inaugurato lo scorso giugno in via delle Fiascaie, 2 a Empoli, con l’intento di rendere la diagnostica sempre più accessibile e di offrire un sostegno concreto alle persone in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale.

Dal 1° novembre al 31 dicembre 2026, MISEMED dimezzerà il costo delle prestazioni di Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza Magnetica (RM) effettuate in regime privato. L'agevolazione sarà riservata ai cittadini che presenteranno una ricetta medica con indicazione dell'esenzione, oppure una esenzione in corso di validità riportata sulla prescrizione.

Grazie a questa iniziativa, MISEMED vuole offrire un sostegno concreto ai pazienti che, pur avendo la necessità di sottoporsi a un esame diagnostico in tempi brevi, incontrano difficoltà nel trovare disponibilità. Sempre più spesso infatti, soprattutto con l’avvicinarsi della fine dell’anno, si evidenziano difficoltà di accesso tempestivo alla diagnostica per chi non rientra nelle priorità più urgenti, con attese che superano i sei mesi, a fronte dei 120 giorni previsti per la classe programmata.

"Iniziative come questa – sottolinea Gionata Fatichenti, Provveditore della Misericordia di Empoli – vanno a ribadire un principio per noi fondamentale da sempre, una cura di qualità per tutti. Il nostro obiettivo è contribuire a ridurre ulteriormente le difficoltà di accesso alle indagini diagnostiche e garantire ai cittadini la possibilità di effettuare esami fondamentali per la propria salute in tempi rapidi, e a costi sostenibili, grazie a tariffe agevolate dedicate. Cosa che facciamo durante tutto l’anno, ma che abbiamo ritenuto di dover intensificare e ribadire in un momento particolarmente critico come quello che stiamo vivendo.”

“L'iniziativa – aggiunge Margherita Tocci, Direttrice Gestionale MISEMED – è applicabile a tutte le tipologie di esami di Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza Magnetica (RM), dagli esami angiografici, come Angio-TC e Angio-RM, agli esami in ambito neurologico e body, fino alle indagini diagnostiche ad alta specializzazione. Si tratta di un approccio versatile che permette di rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di prestazioni per le quali ci sono molte richieste.”

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Centro Medico Diagnostico Misericordia di Empoli in via delle Fiascaie, 2 a Empoli (dal lunedì al venerdì, 7.00-13.00 14.00-19.00 e sabato 7.00-13.00), ai desk di prenotazione presenti al Centro*Empoli (via Sanzio) e al punto vendita Coop.fi Pontorme (Via Tosco Romagnola sud, 41) dal lunedì al venerdì 08.30-10.30 e 17.00-19.00, oppure chiamare il numero 0571 534915.

Fonte: Ufficio Stampa

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