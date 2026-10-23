Commemorato a Pistoia l’84° anniversario della battaglia di El Alamein

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Si è svolta oggi, allo stadio comunale “Marcello Melani” di Pistoia, la cerimonia per l’84° anniversario della battaglia di El Alamein, combattuta nell’ottobre del 1942.

All’evento hanno partecipato il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, insieme alle autorità civili e militari.

La commemorazione ha reso omaggio al coraggio dei paracadutisti italiani e dei reparti che resistettero all’offensiva britannica.

Presenti la Brigata paracadutisti “Folgore”, i reparti delle Forze speciali, il “Tuscania” e la 46ª Brigata Aerea.

La giornata, coincisa con il raduno dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, ha coinvolto anche cittadini e studenti.

Tra i momenti più significativi, il tradizionale lancio delle Bandiere di Guerra e la “Staffetta degli Ideali”.

Le celebrazioni hanno ricordato il valore della memoria storica e i principi di coraggio, disciplina e senso del dovere che continuano a contraddistinguere la tradizione dei paracadutisti italiani.

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