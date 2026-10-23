Con Umbertide primo scontro playoff, parola di coach Cioni

Chi si rivede! Sabato sera alle 21 al pala Sammontana torna ad affacciarsi Umbertide, storica avversaria dell’Use Rosa Scotti con la quale si incrociò anche ai quarti di finale della scorsa stagione con passaggio del turno biancorosso. Anche se per il momento le umbre sono difficilmente giudicabili avendo giocato due partite con bilancio di una vittoria ed una sconfitta, le empolesi le conoscono fin troppo bene per fidarsi di loro, ben sapendo che esperienza e talento non mancano. Figuriamoci quindi se coach Alessio Cioni non mette tutti in guardia nel presentare la partita.

“E’ il primo vero scontro diretto per entrare nei playoff – spiega – e per questo è una partita che vale doppio. Umbertide l’abbiamo affrontata anche nel precampionato e le due amichevoli dicono che i valori nostri e loro sono simili. Le conosciamo bene e le considero la squadra più tosta del campionato. Sono certo che alla fine sarà quella con la miglior difesa del campionato e lo dico perché è un gruppo che riesce a tenere sempre le altre a ritmi bassi. Sarà importante non farsi innervosire da questo e dai punteggi bassi e per farcela dovremo giocare con tanta testa e altrettanta concentrazione. Anche noi sappiamo e possiamo difendere forte ed è per questo che sarà decisivo l’aspetto psicologico”.

La pallacanestro femminile Umbertide è una delle realtà storiche del basket femminile italiano e non a caso vanta anni di permanenza nella massima serie. La guida tecnica della prima squadra è affidata all'esperto coach Michele Staccini ed il roster per la stagione attuale fa perno su solide conferme come la capitana Giorgia Paolocci. Insieme a lei spiccano atlete del calibro di Beatrice Baldi e della guardia Giulia Sorrentino. La filosofia del club punta molto sulla crescita e la valorizzazione di un gruppo compatto di talenti italiani ed in questo è quindi molto simile all’Use Rosa. Finora ha perso di misura a Napoli ed ha battuto in casa Alcamo. Ad arbitrare la partita saranno Baldini di Firenze e Montano di Siena. Prevista la diretta streaming su flima.tv.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate