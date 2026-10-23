Condannato per maltrattamenti in famiglia, arrestato 49enne a Cecina

È stato arrestato a Cecina dai carabinieri un uomo di 49 anni, condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente.

Come ricordato dai militari l'iter che ha portato alla condanna dell'uomo è partito da una querela presentata ai carabinieri, sottolineando che rivolgersi ad un comando dell'Arma o al 112 Nue rappresenta il primo passo per uscire da situazioni di violenza. L'uomo è stato condotto nel carcere di Livorno.

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