Consiglio comunale a Empoli: si discute di Hope, alluvioni, Keu, Bilancio, piscina, CPR e decreto sicurezza

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 26 ottobre 2026, alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21.15. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo Municipale (via Giuseppe del Papa, 41) e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all’Ordine del Giorno.

1.Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle su gestione del contenzioso comunale, spese per incarichi legali esterni e valutazione dell’istituzione di un servizio legale interno.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su lavori di manutenzione eseguiti lungo via del Terrafino e sulle ulteriori criticità presenti.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su stato igienico – sanitario degli spogliatoi e dei locali della piscina comunale di Empoli.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Empoli del Fare sull’aggiornamento dei lavori e l’assegnazione degli spazi del Progetto di Innovazione Urbana “Più Empoli: HOPE – Home of People and Equality”.

6.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Empoli del Fare sulla nuova sede della Polizia Municipale nell’ex edificio delle Poste di via Palestro.

7.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’ Italia su stato delle aree cani presenti sul territorio comunale e valutazione per la realizzazione di una nuova area nella frazione di Santa Maria.

8.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su pianificazione e interventi per ridurre il rischio di allagamenti e alluvioni e migliorare la gestione delle acque nel territorio di Empoli.

9.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli sul mancato avvio del monitoraggio semestrale delle acque sotterranee nell'area del lotto V della Sr 429 interessata dalla presenza di Keu, previsto dalla determina dirigenziale n. 478 del 24 aprile 2025.

10.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su disservizi servizi pubblici autobus per Mezza Maratona di domenica 4 ottobre 2026.

11.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Fratelli d’Italia e Empoli del Fare su avvenuta apertura fondo via Ridolfi n.86.

12.Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2025. Art 233 bis D. Lgs. 267/2000 e 11 bis del D.Lgs.118/2011.

13.Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2027-2029.

14.Programma triennale degli Acquisti di beni e Servizi 2026-2028. Quinto aggiornamento.

15.Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028.

16.Attuazione del PUA 6.3 tra via San Martino e via Liguria - Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale come previsto dall'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e SMI. Approvazione.

17.Convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite – Castelfiorentino - Castelfranco di Sotto - Cerreto Guidi – Certaldo -Empoli – Fucecchio - Gambassi Terme -Montaione - Montelupo Fiorentino – Montespertoli - Santa Croce sull'Arno - Vinci, per lo svolgimento delle attività della rete documentaria locale "REA.net - Biblioteche e Archivi lungo l'Elsa e l'Arno" - Periodo 2027-2029.

18.Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata del Giudice di Pace e dell’Ufficio di Prossimità di Empoli.

19.Approvazione Patti Parasociali Società Aquatempra.

20.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi.

21.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su piscina comunale di Empoli. Mantenimento della gestione pubblica del servizio.

22.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra su tutela del territorio del Comune di Empoli da insediamenti per la produzione di energia nucleare e lo stoccaggio di materiale radioattivo: dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato.

23.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sulla questione abitativa: criticità del nuovo Piano Casa, tutela del patrimonio ERP e attivazione di strumenti straordinari di intervento pubblico.

24.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sull’inserimento di una nuova misura minima Z.R.A. (Zona di Rispetto dell’Albero) all’interno delle indicazioni fornite dal Patto del Verde.

25.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra: “Per una gestione economica comunale che rispetti i principi etici della Pace, della Sostenibilità sociale e ambientale”.

26.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su Coordinamento nelle Emergenze ambientali e Stato di Attuazione del Potenziamento di Arpat.

27.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per un trasporto pubblico accessibile, integrato e progressivamente gratuito. Contrarietà all'aumento delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale e sostegno all'estensione dell'Abbonamento Unico Metropolitano all'Empolese Valdelsa.

28.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su azioni a tutela e salvaguardia del diritto di manifestazione pacifica e della vivacità democratica nel territorio comunale a seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia di sicurezza.

29.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per l'aggiornamento del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e la realizzazione di un Giardino del Ricordo.

30.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su istituzione della "Giornata delle Associazioni Empolesi" per la valorizzazione del Volontariato e del tessuto associativo cittadino.

31.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su solidarietà al popolo albanese.

32.Mozione presentata dal gruppo consiliare Empoli del Fare su censimento conoscitivo del “Centro storico” nell’area ricompresa all’interno della perimetrazione di cui all’allegato a del Regolamento comunale per l’esercizio delle attività economiche nelle aree di valore e pregio del centro storico come ampliata con l’emendamento, respinto, presentato in occasione della proposta di deliberazione n. 35 del 30 marzo 2026.

33.Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per la difesa della libertà di espressione e di critica politica, contro la strumentalizzazione della lotta all’antisemitismo e per il ritiro del DDL n. 1004.

34.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su promozione e diffusione capillare sul territorio comunale del gesto internazionale di richiesta di aiuto ("Signal for Help") per la prevenzione della violenza di genere, a seguito dei gravi fatti di cronaca avvenuti in toscana, e azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, alla rete degli esercizi commerciali ed alle scuole per riconoscerne il significato.

35.Mozione presentata dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Questa è Empoli su obiezione di coscienza preventiva.

36.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli per incentivare la mobilità green e agevolare l'acquisto di e-bike e Cargo bike a pedalata assistita.

37.Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su richiesta di esclusione dei terreni di proprietà comunale dalla caccia programmata ai sensi dell'Art. 15 della L.157/1992 e recepimento degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

38.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli di solidarietà alle Forze dell'ordine e di ferma condanna dei gravi episodi di violenza verificatisi a Milano, Torino e in altre città del nord Italia intorno alla metà di ottobre 2026.

39.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli di promozione della memoria storica condivisa e valorizzazione del ricordo delle vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e del genocidio di Srebrenica, attraverso iniziative istituzionali, culturali ed educative.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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