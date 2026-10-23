Cultura, Patrizia Giunti ospite del Rotary San Miniato

Giovedì 22 ottobre il Rotary Club di San Miniato ha incontrato presso il Ristorante Pepe Nero la Professoressa Patrizia Giunti, Presidente della Fondazione Giorgio La Pira e titolare della cattedra di Diritto Romano presso l’Università degli Studi di Firenze. Alla presenza di un folto numero di soci e di vari ospiti, in un clima di autentica convivialità e di vivo interesse, la professoressa ha illustrato, in modo davvero esemplare, il pensiero di La Pira sul tema “la politica come servizio” con riferimenti diretti alla realtà attuale. Ne è seguito un dibattito vivace e coinvolgente sui diversi aspetti dell’impegno instancabile del sindaco di Firenze a favore dei diritti dei più umili e diseredati, pur sempre entro una politica intesa come servizio disinteressato, competente, rispettoso delle norme, nella piena attuazione nei principi di un cristianesimo del tutto aderente ai valori evangelici. Un incontro di elevato spessore culturale, apprezzato da tutti i presenti, espressione del forte legame che unisce la Professoressa Giunti, figura di vastissima umanità, sensibilità e cultura, alla città di San Miniato. Il Presidente, Iacopo Parente, facendosi interprete della gratitudine di tutto il Rotary Club, ha rivolto alla illustre relatrice parole di profonda riconoscenza e di lode per la chiarezza del pensiero e la forza comunicativa del suo messaggio.

Fonte: Ufficio Stampa

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