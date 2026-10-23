Delegazione di ricercatori dei Cammini di Sant'Olav a Fucecchio

Nella giornata di mercoledì l’amministrazione comunale di Fucecchio ha ricevuto la visita di una delegazione internazionale composta da ricercatori provenienti da diversi atenei di Svezia, Norvegia e Finlandia, impegnati in un percorso di approfondimento legato ai cosiddetti 'Cammini di Sant’Olav'. Il gruppo si trova in Italia con l’obiettivo di conoscere e studiare alcune delle più significative buone pratiche legate alla valorizzazione dei cammini storici, con particolare attenzione alla Via Francigena, uno degli itinerari di pellegrinaggio più importanti e conosciuti a livello europeo.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio di esperienze tra realtà internazionali accomunate dall’interesse per il turismo lento, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione dei territori attraversati dagli itinerari storici. La delegazione era così composta: Minna Opas, professoressa di storia, cultura e storia dell'arte all'Università di Turku, Finlandia; Kersti Markus, professore di storia dell'arte dell'ateneo di Tallinn, Estonia; Mats Nilsson, professore associato di geografia culturale all'Università di Karlstad, Svezia; Guro Berge Vistad, amministratrice dei Cammini di Sant'Olav, Norvegia.

I Cammini di Sant'Olav costituiscono una rete di itinerari di pellegrinaggio che conducono alla cattedrale di Nidaros, a Trondheim, in Norvegia. Dal 2010, il percorso è riconosciuto come Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa. Il gruppo ha voluto visitare la Via Francigena, sia per rafforzare i legami accademici nell'ambito della ricerca multidisciplinare sul pellegrinaggio e le tematiche correlate, sia per sperimentare il cammino in prima persona e confrontarsi con le diverse organizzazioni e le persone coinvolte nella sua gestione e nel suo sviluppo.

Nella mattinata la delegazione è stata accolta nell’ufficio della sindaca Emma Donnini, che ha incontrato i ricercatori insieme al direttore della biblioteca comunale Alessio Minicozzi. L’incontro ha offerto l’opportunità di presentare le peculiarità di Fucecchio,approfondendo il ruolo che la città ricopre all’interno della rete dei cammini e le potenzialità legate alla promozione di itinerari capaci di coniugare storia, cultura, paesaggio e accoglienza. Un momento di proficuo dialogo, nel quale sono state condivise esperienze e prospettive sul valore dei cammini come strumenti di conoscenza reciproca, sviluppo territoriale e valorizzazione delle identità locali.

Il programma della visita è proseguito con un itinerario alla scoperta di alcuni dei principali luoghi di interesse storico e culturale della città. I ricercatori hanno avuto modo di visitare il Museo Civico e Diocesano (presente anche il direttore Andrea Vanni Desideri), la Collegiata, l’Abbazia di San Salvatore e il complesso di Parco Corsini. Nel pomeriggio la delegazione ha proseguito la propria esperienza lungo la Via Francigena, raggiungendo le località di Ponte a Cappiano e Galleno. Ad accompagnare il gruppo è stato il consigliere delegato alla valorizzazione dei Cammini, Daniele Cei, insieme alla guida ambientale Massimiliano Petrolo e a Paola Carli, che hanno seguito i ricercatori nella scoperta di alcuni tratti dell’itinerario e del contesto paesaggistico e territoriale che lo caratterizza.

"L’iniziativa si inserisce - sottolinea il consigliere delegato Cei - nel più ampio interesse internazionale verso i cammini storici e le opportunità che questi offrono in termini di turismo sostenibile, valorizzazione del patrimonio e collaborazione tra territori. Non è la prima volta che scambi di questo genere interessano la nostra realtà e attraverso visite come questa la città continua a proporsi come luogo di incontro e di scambio culturale, valorizzando la propria posizione lungo la Via Francigena e le risorse che fanno di Fucecchio una tappa significativa per chi percorre questi itinerari alla scoperta della storia e delle bellezze del territorio".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio