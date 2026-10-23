Delibera tariffaria di ATO Toscana Centro, Plures fa ricorso al TAR

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Plures ha presentato ricorso al TAR Toscana contro la delibera con cui ATO Toscana Centro ha approvato la proposta tariffaria del servizio rifiuti per il periodo 2026-2029. Al centro della controversia vi sono le modalità con cui ATO ha valutato e riconosciuto i costi sostenuti dalla società per la gestione del servizio e per gli investimenti, nonché la decisione di escludere dalla valutazione economico-finanziaria il programma degli investimenti previsto per i prossimi anni.

Secondo Plures, alcune delle esclusioni operate da ATO non trovano adeguata giustificazione nelle regole tariffarie nazionali. In particolare, la società contesta che il mancato aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di competenza dell'Autorità d'ambito, possa tradursi in un mancato riconoscimento dei costi relativi a investimenti realizzati per il servizio.

Le criticità di tale impostazione emergono anche da un'analisi indipendente commissionata a REF Ricerche, che ha esaminato le regole del settore, le prassi adottate in altri territori e le possibili conseguenze economiche delle decisioni assunte.

La controversia ha una rilevanza economica significativa, ma riguarda soprattutto un principio fondamentale: garantire che il servizio pubblico dei rifiuti possa contare su un quadro di regole certo, capace di assicurare la sostenibilità della gestione e degli investimenti necessari al miglioramento dei servizi e alla tutela dell'ambiente.

Plures ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria dopo aver chiesto ad ATO di riesaminare le proprie decisioni in autotutela. La società conferma la propria disponibilità al confronto istituzionale, nella convinzione che una corretta applicazione delle regole e una programmazione condivisa degli investimenti siano nell'interesse dei Comuni, dei cittadini e della qualità del servizio pubblico.

Fonte: Plures - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
23 Ottobre 2026

La Toscana dei vini rossi sente la crisi, ma tiene

Per la prima volta un’analisi su un campione di 130 società vitivinicole toscane mette a fuoco, con dati economici e finanziari, lo stato di salute delle cantine regionali. La fotografia, [...]

Toscana
Attualità
23 Ottobre 2026

Edilizia artigiana, firmato il nuovo contratto integrativo regionale in Toscana

Si è conclusa positivamente la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) dell’edilizia artigiana toscana. CNA Costruzioni Toscana esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di [...]

Toscana
Attualità
22 Ottobre 2026

Plures e LND Toscana insieme per la sostenibilità: firmato il protocollo 'Un goal per l'ambiente'

Portare l’educazione ambientale negli impianti sportivi e coinvolgere le oltre 700 società del calcio dilettantistico toscano nella diffusione delle buone pratiche di raccolta differenziata. È l’obiettivo del protocollo d’intesa ‘Un [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina