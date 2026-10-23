Due nuovi corsi in partenza alla Biblioteca Civica di Vinci

Continuano i corsi alla Biblioteca civica di Vinci, nell’ambito di “REAlizza il tuo futuro”, il programma della rete REA.net rivolto a tutti e che promuove la conoscenza, la partecipazione attiva e lo sviluppo personale attraverso percorsi di formazione gratuiti. La Biblioteca civica di Vinci collabora al progetto in quanto componente del circuito delle biblioteche del sistema REA.net.

A novembre sono in partenza due corsi. Uno è quello per 'Custodi della Memoria - Indagare il passato: storie locali tra deportazione e Resistenza', un corso per ricostruire la Memoria storica locale e familiare attraverso la ricerca e l'interpretazione delle fonti digitali e cartacee. Le iscrizioni scadono martedì 3 novembre e gli incontri saranno tre, dal 10 al 24 novembre, dalle 17.30 alle 19.30.

L'altro corso riguarda l'insonnia, per comprenderne cause e meccanismi e per apprendere strategie pratiche per migliorare la qualità del sonno. Per questo corso la scadenza delle iscrizioni è il 12 novembre e il corso prevede quattro lezioni ogni giovedì dal 19 novembre al 10 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30.

Tutti gli incontri si tengono nella biblioteca civica di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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