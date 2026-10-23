Due nuovi corsi in partenza alla Biblioteca Civica di Vinci

Cultura Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Continuano i corsi alla Biblioteca civica di Vinci, nell’ambito di “REAlizza il tuo futuro”, il programma della rete REA.net rivolto a tutti e che promuove la conoscenza, la partecipazione attiva e lo sviluppo personale attraverso percorsi di formazione gratuiti. La Biblioteca civica di Vinci collabora al progetto in quanto componente del circuito delle biblioteche del sistema REA.net.

A novembre sono in partenza due corsi. Uno è quello per 'Custodi della Memoria - Indagare il passato: storie locali tra deportazione e Resistenza', un corso per ricostruire la Memoria storica locale e familiare attraverso la ricerca e l'interpretazione delle fonti digitali e cartacee. Le iscrizioni scadono martedì 3 novembre e gli incontri saranno tre, dal 10 al 24 novembre, dalle 17.30 alle 19.30.
L'altro corso riguarda l'insonnia, per comprenderne cause e meccanismi e per apprendere strategie pratiche per migliorare la qualità del sonno. Per questo corso la scadenza delle iscrizioni è il 12 novembre e il corso prevede quattro lezioni ogni giovedì dal 19 novembre al 10 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30.
Tutti gli incontri si tengono nella biblioteca civica di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
16 Ottobre 2026

Nati per Leggere, tredici biblioteche della Rete REA.Net insieme per la lettura nei primi anni di vita

Torna nelle biblioteche della Rete REA.Net “Nati per Leggere”, il programma nazionale che promuove la lettura ad alta voce in famiglia fin dalla nascita. Per l’edizione 2026 il progetto riunisce [...]

Vinci
Cultura
14 Ottobre 2026

Ottobre Rosa, Puliamo il mondo, zucche di Halloween: agenda fitta nel weekend a Vinci

Ottobre Rosa, il festival dedicato alla prevenzione del tumore al seno, torna a Vinci con un appuntamento di convivialità e solidarietà: venerdì 16 ottobre c’è la cena a sostegno di Astro [...]

Vinci
Cultura
13 Ottobre 2026

Spettacolo in cammino, a Vinci c'è 'La via di Caterina'

'La via di Caterina' è il nome dell'iniziativa in programma per domenica 18 ottobre 2026 a Vinci. Una camminata con un percorso 'teatrale' di circa 5 chilometri che dall'ufficio turistico [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

torna a inizio pagina