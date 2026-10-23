Arrivano nell'Empolese i buoni Enel per carburanti e mobilità elettrica

Le tensioni geopolitiche internazionali mettono sotto pressione i prezzi dei carburanti, mentre il settore elettrico si dimostra molto più stabile. Enel, in questo contesto, arriva in soccorso dei cittadini: anche per i clienti dell’Empolese, infatti, partono nuovi sconti sulle ricariche elettriche pubbliche e sull’acquisto delle Waybox* (colonnine domestiche per la ricarica da casa), ma anche un aiuto concreto sul fronte delle spese per gasolio e benzina: per chi ancora non è passato all’elettrico c’è un buono carburante da 40 euro. La nuova offerta abbraccia la mobilità privata nel suo insieme, guardando sia ai possessori di auto elettriche, sia a chi ancora si muove con un veicolo endotermico.

Nel settore della mobilità, l'auto elettrica permette di dimezzare le spese di rifornimento: si può calcolare che per percorrere 100 km si spendono circa 7,8 € in elettrico (che scendono a 6,3 € ricaricando a casa), contro i 15,5 € della benzina e i 12,9 € del diesel. Considerato un tragitto di 500 km, il risparmio può arrivare a 38 euro a viaggio. Su una percorrenza annua di 10.000 km, una famiglia può così risparmiare tra i 750 e gli 800 euro all'anno, quota che sale a ben 920 euro se si ricarica esclusivamente tra le mura domestiche. La convenienza, inoltre, non riguarda solo il carburante. I prezzi d'acquisto dei modelli elettrici sono ormai vicini a quelli tradizionali (-4% per le auto grandi) e i costi di manutenzione risultano inferiori di circa il 10% nell'arco di 8 anni. In questo contesto si inserisce l’offerta di Enel. Dal 16 ottobre all’11 novembre il Gruppo ridurrà fino al 20% il costo della ricarica pubblica elettrica e offrirà la Waybox (colonnina domestica per la ricarica da casa) al prezzo promozionale di 199 € con una riduzione dal valore iniziale del 50%*.

Alle iniziative dedicate alla e-mobility si aggiunge un’offerta che coinvolge anche chi ha una macchina a motore termico e sceglie Enel per la propria fornitura energetica a casa. Dal 16 ottobre al 4 novembre (per due settimane, quindi), tutti i nuovi clienti luce e gas che aderiranno alle offerte dedicate potranno ricevere un buono da 40 euro (corrisponde a 57 KWh calcolato sul costo medio della ricarica pubblica) da utilizzare per ricarica pubblica dei veicoli elettrici tramite l'App Enel On Your Way oppure, in alternativa, per il rifornimento di benzina o diesel presso le stazioni Q8. La transizione energetica, in questo momento, non è solo una scelta legata alla sostenibilità ambientale ma anche di risparmio per le famiglie. In definitiva, valutando l'intero ciclo di vita del veicolo — dall'acquisto al carburante fino alla manutenzione — l'auto elettrica batte già oggi quella a benzina.

Attraverso queste iniziative, inclusa la scelta di rinnovare l’offerta “Enel Digital Luce” che oggi presenta il prezzo più basso per la componente energia sul mercato nazionale tra gli operatori primari, Enel conferma il proprio impegno nel rendere l'elettrificazione dei consumi una scelta sempre più semplice, accessibile e conveniente. Un percorso che consente alle famiglie di ridurre i costi energetici, contribuendo al tempo stesso a una mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Paese.

* Condizioni e disponibilità dell'offerta Waybox fino ad esaurimento scorte.

Fonte: Enel

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