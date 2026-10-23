Estetica Più Bella apre in centro a Empoli la sua 'Beauty Boutique'

Dopo aver festeggiato i trent’anni di attività, Estetica Più Bella si prepara ad aprire un temporary shop nel centro di Empoli. Si chiamerà Più Bella Beauty Boutique e aprirà in vista delle feste. Per la titolare Anna Maria Stanco l’obiettivo è prima di tutto contribuire alla vita del centro nel periodo natalizio: "Ho voluto creare uno spazio nel centro di Empoli perché mi piaceva che per Natale tutte le attività possibili fossero aperte, per dare luce al centro in un momento in cui ci sono tanti negozi chiusi."

L’iniziativa ha quindi un doppio valore per la città: riportare vita in un centro dove diversi negozi sono chiusi e offrire alle donne del territorio un luogo dove informarsi, confrontarsi e trovare un aiuto concreto, anche nei momenti più difficili.

Il temporary shop non sarà soltanto un punto vendita. La titolare vuole farne infatti un luogo di incontro dedicato alle donne, aperto anche a chi non conosce il centro estetico: "Voglio creare degli spazi proprio per la donna, per dare più aiuto possibile, non solo alle mie clienti ma anche a persone che non mi conoscono. Per questo organizzerò degli eventi, per dare loro la possibilità di chiarire i dubbi e di fare domande."

Il programma è ancora in via di definizione, ma alcune linee sono già tracciate. Una parte degli incontri sarà rivolta alle donne che hanno affrontato una malattia oncologica. Sono previsti poi appuntamenti di armocromia, consulenze sul trucco semipermanente correttivo e incontri sulla cura della pelle. Ci sarà spazio anche per la Beauty School e per la presentazione del libro che Stanco ha scritto per le donne over 50.

Insieme alla titolare lavorerà tutto lo staff del centro, affiancato da professionisti esterni che parteciperanno ai singoli eventi.

Estetica Più Bella è nata nel luglio 1996 in via Ponzano. Negli anni il centro ha raddoppiato la sua superficie restando legato al quartiere. Anna Maria Stanco ha lavorato come beauty coach a diverse edizioni del Festival di Sanremo e della Mostra del Cinema di Venezia. Di recente l’anniversario è stato celebrato con un "White party" alla Loggia dei Medici di Cerreto Guidi. In quell’occasione il Comune di Empoli le ha consegnato una targa di riconoscimento.

Le date degli incontri saranno comunicate nelle prossime settimane.



Estetica più bella - Via Ponzano, 50 - 0571-922078

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Più Bella Beauty Boutique - Via Giuseppe del Papa, 27