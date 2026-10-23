Farmacie di turno dal 23 ottobre al 30 ottobre

VINCI

da venerdì 23 ottobre dalle 20:00 a venerdì 30 ottobre alle 20:00

Farmacia Mannori - Viale Togliatti 61/65 (località Sovigliana) - tel. 0571-508164

MONTELUPO

da venerdì 23 ottobre dalle 20:00 a venerdì 30 ottobre alle 20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 – tel. 0571-51042 E 0571-51795

FUCECCHIO

da venerdì 23 ottobre dalle 20:00 a venerdì 30 ottobre alle 20:00

Farmacia Comunale - Via Sanminiatese 18 (località San Pierino) - tel. 0571 261373

Farmacie in appoggio:

sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 23 ottobre dalle 20:00 a venerdì 30 ottobre alle 20:00

Farmacia Falchi – Via Provinciale Francesca, 532 (località Montecalvoli) – tel. 0587-748021

CERTALDO

da venerdì 23 ottobre dalle 20:00 a venerdì 30 ottobre alle 20:00

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

Farmacie in appoggio:

sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

CASTELFIORENTINO

da venerdì 23 ottobre dalle 20:00 a venerdì 30 ottobre alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacie in appoggio:

sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 Montespertoli – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.