Firenze 'capitale' della Salute: “Cura, fiducia, futuro” al Forum Sistema Salute 2026

Sarà dedicata al tema della cittadinanza attiva, alla responsabilità collettiva sul tema della “cura” la XI edizione del Forum Sistema Salute, organizzato da Koncept, atteso per il 28 ed il 29 ottobre 2026 alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

Il Forum di Firenze e dei fiorentini, aperto ai toscani e al contributo di persone provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di intercettare in un unico contenitore esperienze e buone pratiche mirate ad incidere positivamente sulla salute e sulla vita quotidiana.

In quest’ottica il tema scelto per l’edizione è “Cantiere del tempo presente”, richiamo alla responsabilità condivisa che sarà fulcro degli incontri. L’immagine guida è una carriola: le cose si spostano se qualcuno le solleva. Al Forum, il lavoro comune comincia dal mettere a disposizione le proprie capacità e dal riconoscere quelle degli altri.

Tra gli appuntamenti in calendario:

Apertura dei lavori il 28 ottobre con i saluti istituzionali delle autorità locali e nazionali. Alle 10.30 il talk “Dall’informazione al dialogo: comunicazione e fiducia per costruire salute”. Luca Telese incontra Giovanni Migliore, Direttore generale della Comunicazione del Ministero della Salute.

Il 28 ottobre, padre Guidalberto Bormolini e Domenico Iannacone dialogano sulla cura, sulla fragilità e sul valore dell’essere accanto. Alle 18:00, Iannacone presenta “Prenditi cura di me”, attraverso parole, immagini e testimonianze.

Alle 18:30, Luca Telese e Tomaso Montanari affrontano una domanda che riguarda tutti: l’intelligenza artificiale ci renderà più liberi o più dipendenti?

Il 29 ottobre, Giorgia Zunino parlerà di consapevolezza, spirito critico e capacità di orientare il cambiamento, con il tema “Super intelligenza contro Super astuzia: chi guida il futuro?”.

Le responsabilità umane nell’innovazione attraversano anche la plenaria “Chi decide quando decide l’IA?”, con monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e Vincenzo Valentini, moderata da Paolo Petralia.

Dare segnali concreti attraverso la partecipazione. Con questo spirito nasce Missione Supereroi, l’iniziativa dedicata ai bambini ricoverati negli ospedali.

Il 29 ottobre, il progetto prevede il lavoro di cinque team di persone che vorranno dare il loro contributo creativo, con infermieri, psicologi e comunicatori. Donne e uomini, giovani e meno giovani, sono invitati a immaginare personaggi capaci di portare fantasia, coraggio e un sorriso nelle corsie pediatriche. L’obiettivo è farli diventare mascotte e protagonisti di storie e animazioni. Lumi accompagna il racconto di questa missione. È possibile candidarsi per partecipare ai tavoli di creatività.

Anche il confronto sulle malattie rare prende la forma di un lavoro condiviso. Il 28 ottobre, il RareWorldCafè, in collaborazione con UNIAMO, riunisce associazioni di pazienti, professionisti e istituzioni in cinque tavoli: diagnosi tempestiva, accesso equo, presa in carico, ricerca e innovazione, formazione. Le proposte emerse contribuiranno a un documento comune di raccomandazioni.

Sempre il 28 ottobre, alle 16:15, si svolge la sesta edizione del Rare Diseases Award, promosso da UNIAMO in collaborazione con Koncept. A scegliere i vincitori è una giuria interamente composta da rappresentanti delle associazioni di pazienti federate a UNIAMO: l’esperienza di chi vive la malattia diventa criterio per riconoscere il valore dei progetti.

“Un viaggio verso la salute femminile ad ogni età” sarà il tema del talk dedicato alla prevenzione, realizzato in collaborazione con SYNLAB LEI. A partire dal 29 ottobre, SYNLAB LEI offrirà inoltre colloqui orientativi per tutte le donne, dedicati a problematiche, disturbi e bisogni legati alla salute ginecologica e al benessere femminile presso SYNLAB Manifattura Firenze.

La partecipazione al Forum è gratuita.

Info e iscrizioni sul sito: www.forumsistemasalute.it

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