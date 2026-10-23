Fondazione Cr Firenze sostiene Rari Nantes

Da anni la Rari Nantes ospita attività del Terzo Settore i cui costi incidono sul suo bilancio. Un primo ambito di intervento riguarda le persone con autismo che partecipano ad attività in acqua che offrono benefici in termini di percezione sensoriale e rilassamento. Negli impianti sono accolti stabilmente i gruppi dell’Associazione Italiana Autismo e Barriere Acquatiche e del Centro Autismo Firenze. La Fondazione coprirà i costi delle iscrizioni e dei corsi. Sono inoltre ospitate le donne operate al seno seguite dalla LILT Firenze, che partecipano a corsi di riabilitazione postoperatoria, e i bambini in condizioni di fragilità sociale o economica segnalati dai servizi sociali, che partecipano a percorsi che, oltre all’insegnamento del nuoto, favoriscono le relazioni e l’inclusione.

La Rari Nantes organizza ogni anno centri estivi da giugno ad agosto. I contributi pubblici coprono già parte del costo per le famiglie con reddito inferiore a 15 mila euro: grazie al contributo di Fondazione CR Firenze per queste famiglie la partecipazione sarà gratuita.

“Non potevamo che ascoltare la richiesta di aiuto della Rari Nantes che è una realtà storica della nostra città nonché un presidio sociale importante per la nostra comunità – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Come Fondazione possiamo intervenire soltanto in quella che è la dimensione sociale delle spese della società e su questa abbiamo deciso di fare il massimo facendoci carico totalmente delle attività gestite attualmente dalla società. Ci auguriamo che questo sia un primo segnale di aiuto e che altri soggetti come noi si facciano avanti affinché venga superato questo momento di difficoltà oggettivo”.

"Esprimo, a nome di tutta la Rari Nantes Florentia, un sincero e sentito ringraziamento alla Fondazione CR Firenze per la sensibilità e la straordinaria tempestività con cui ha accolto il nostro appello – dichiara il presidente Andrea Pieri – All’indomani della conferenza stampa, questa risposta concreta assume un valore ancora più significativo: ci fa sentire ascoltati e sostenuti in un momento delicato per il futuro della società. È un gesto di grande attenzione verso Firenze e verso le persone che ogni giorno trovano nelle nostre attività occasioni di accoglienza, inclusione e partecipazione. Il contributo della Fondazione consentirà di coprire parte delle spese della nostra attività sociale, offrendo un sostegno prezioso alla continuità di questo impegno. Per questo, la nostra gratitudine è anche quella delle famiglie e di quanti beneficiano dei nostri progetti. L’auspicio è che la prontezza e la concretezza dimostrate dalla Fondazione possano incoraggiare le istituzioni e altri enti a intervenire anche sul fronte degli impianti, della sostenibilità gestionale e della tutela dei posti di lavoro. Garantire continuità a queste attività significa custodire un patrimonio sportivo e sociale che appartiene a tutta Firenze".