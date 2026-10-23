A Fucecchio in scena 'Donne, il silenzio dopo le parole', uno spettacolo contro la violenza di genere

Fucecchio ospita lo spettacolo teatrale “Donne, il silenzio dopo le parole”, a cura di TheaLab, realizzato con il finanziamento della Regione Toscana e inserito nel Programma Antiviolenza della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

Lo spettacolo - in programma domenica 25 ottobre alle 21 al Teatro Pacini di Fucecchio e col patrocinio dell'ente comunale - prende forma a partire dal lavoro di un gruppo composto prevalentemente da giovani donne, le cui riflessioni, esperienze e testimonianze diventano parte integrante della rappresentazione. A queste si affiancano fatti di cronaca e monologhi adattati per la scena, in un percorso che trasforma le storie vissute in materia teatrale e invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra esperienze personali e narrazione collettiva.

Attraverso una prosa contemporanea e sperimentale, TheaLab intreccia parole, musica e performance fisica, dando vita a un racconto che non pretende di offrire risposte definitive, ma vuole stimolare domande e consapevolezza. Il teatro diventa così uno spazio di confronto, nel quale le emozioni e le vicende portate in scena possono essere ascoltate e rielaborate dagli spettatori.

Al termine della rappresentazione sono previsti brevi interventi istituzionali delle autorità e delle rappresentanti dei Centri Antiviolenza.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

Prenotazione obbligatoria: info@nuovoteatropacini.it oppure 353 4104119.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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