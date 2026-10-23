Gionata inclusiva, le associazioni portano i ragazzi al luna park di Pontedera

Oltre 60 partecipanti, tante attrazioni e un pomeriggio vissuto all’insegna del divertimento e della condivisione. Si è svolta ieri al luna park di Pontedera la giornata inclusiva dedicata a ragazzi e ragazze provenienti da diverse realtà del territorio, un’iniziativa che ha confermato il valore sociale di uno spazio di svago capace di accogliere esigenze e sensibilità differenti.

Hanno partecipato i membri dell’associazione Asha, i ragazzi che frequentano i corsi del centro Il Poliedro, i partecipanti al progetto Arci Solidarietà, l’associazione Tarta Blu e tante altre persone provenienti da vari centri diurni del territorio. Nel corso del pomeriggio tutti hanno potuto usufruire delle attrazioni messe a disposizione dagli operatori del Luna Park, che hanno accolto il gruppo con entusiasmo e disponibilità. A completare la giornata una merenda collettiva, ulteriore occasione per stare insieme e condividere un momento di serenità.

L’iniziativa, promossa con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e degli operatori della struttura, si inserisce in un percorso di attenzione alle diverse esigenze della comunità e di valorizzazione degli spazi cittadini come luoghi di incontro accessibili e aperti a tutti.

"Ringraziamo gli operatori del Luna Park per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, così come tutte le associazioni, i centri e le persone che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata – sottolinea la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Carla Cocilova. – La partecipazione di oltre 60 persone ci restituisce il senso concreto di un’iniziativa che mette al centro le relazioni, il diritto al divertimento e la possibilità di vivere pienamente gli spazi della città. L’inclusione non si realizza soltanto attraverso i servizi, pur fondamentali, ma anche creando opportunità di incontro e di partecipazione alla vita della comunità. Sono esperienze che fanno bene a tutti, perché ci ricordano che una città è davvero accogliente quando sa riconoscere le diverse esigenze delle persone e costruire occasioni in cui ciascuno possa sentirsi parte della stessa comunità".

Questo weekend sarà l'ultimo di operatività per il Luna Park di Pontedera che trova spazio in piazza del Mercato, in contemporanea alla Fiera di San Luca nel vicino parcheggio di Panorama. Domenica 25, inoltre, si svolgerà anche il Mercato della Fiera lungo l'asse di Viale Italia.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pontedera