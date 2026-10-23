San Miniato celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Mercoledì 4 novembre 2026 il Comune di San Miniato celebra, come ogni anno, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma è denso di iniziative commemorative e attraverserà il territorio comunale, coinvolgendo il capoluogo e diverse frazioni, per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre e riaffermare i valori della Memoria, dell'Unità Nazionale e della Pace.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 9.00 a Balconevisi, presso la Chiesa dei Santi Jacopo e Pietro Apostoli, in via Buecchio, con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti e la commemorazione. Alle 9.30 sarà la volta di Stibbio, in piazza San Bartolomeo, con un analogo momento di raccoglimento.

A Ponte a Egola, alle ore 10.00, è previsto il ritrovo in piazza Garibaldi e la partenza del corteo, che proseguirà con la deposizione della corona al monumento a Stellato Spalletti, in via I Maggio, alle 10.10. Alle 10.30, in piazza Stellato Spalletti, si terranno la deposizione della corona al monumento ai Caduti e la commemorazione.

Le celebrazioni si concluderanno a San Miniato, alle ore 11.30, presso il Sacrario di Santa Maria al Fortino, con il ritrovo, la deposizione della corona e la commemorazione dei Caduti, seguiti dalla benedizione delle sepolture e dalla Santa Messa. La cerimonia sarà accompagnata dalle note del trombettiere della Filarmonica “A. Del Bravo”.

Il programma prevede inoltre domenica 8 novembre, alle ore 11.15, una Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte a Egola.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate