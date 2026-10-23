Halloween a Montespertoli, tanti appuntamenti in centro

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 31 ottobre torna Halloween a Montespertoli. Dalle 17 a mezzanotte piazza del Popolo e il centro storico si animeranno con una serata all’insegna del divertimento, tra giochi, brividi e intrattenimento per grandi e piccoli.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e sostenuta da ChiantiBanca, è organizzata dall’Associazione Commercianti e dal Comitato Genitori delle scuole di Montespertoli, con la collaborazione dei ragazzi dell’oratorio Sotto le Mura.

“Halloween, anche a Montespertoli, è diventata una festa che cresce di anno in anno e che quest’anno torna a riempire tutto il centro storico, quest’anno rinnovato”, dichiara il sindaco Alessio Mugnaini. “Il merito è di chi ci lavora con passione: l’Associazione Commercianti, il Comitato Genitori, i ragazzi dell’oratorio Sotto le Mura, i volontari e ChiantiBanca, che ringrazio per il sostegno. Quando tante persone collaborano per lo stesso obiettivo, il paese si ritrova in piazza e diventa una comunità. Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccoli, possibilmente mascherati.”

“Quest’anno abbiamo voluto esagerare un po’”, racconta Lara Bartalucci, presidente dell’Associazione Commercianti di Montespertoli. “I percorsi della paura sono due, e vi assicuro che qualche spavento ce lo siamo presi anche noi mentre li preparavamo. Venite a provarli, poi fate un giro per i negozi e i locali del centro. Un grazie enorme a tutti i commercianti e ai volontari che ci stanno mettendo tempo, fantasia e un pizzico di follia.”

La novità di quest’anno sono i due percorsi della paura, aperti dalle 21 a mezzanotte e curati dall’Associazione Commercianti. Alla stessa ora apre l’escape room preparata dai ragazzi dell’oratorio Sotto le Mura, per chi vuole mettere alla prova intuito e gioco di squadra.

Per i più piccoli, dalle 19 a mezzanotte, ci saranno giochi e trucca bimbi a cura del Comitato Genitori. Nei locali dell’ex edicola sarà allestita la mostra dei disegni realizzati dai bambini del corso di pittura di Rita Pedullà. Dalle 17 a mezzanotte resterà aperto il Market della Paura. Per tutta la serata si potrà mangiare agli stand gastronomici allestiti in piazza del Popolo e negli esercizi commerciali del centro. La festa si chiuderà alle 23.30 con lo spettacolo finale.

Lo scorso anno, con via Roma e via Sonnino interessate dai lavori di riqualificazione, la festa si era concentrata in piazza del Popolo. Quest’anno torna a coinvolgere tutto il centro storico.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
23 Ottobre 2026

Montespertoli, al via i lavori di estensione della rete in via di San Vincenzo

Un progetto di Centria, la società di distribuzione del gruppo Estra, che prevede la realizzazione di una infrastruttura di 800 metri con un investimento di oltre 280mila euro e che [...]

Castelfranco di Sotto
Attualità
23 Ottobre 2026

Castelfranco di Sotto, giovedì 29 ottobre il Consiglio comunale

Si terrà giovedì 29 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala Consiliare, il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, convocato in seduta straordinaria e in prima convocazione. Saranno diciotto i [...]

Montespertoli
Attualità
22 Ottobre 2026

Il Rally Città di Scandicci torna sulle strade di Montespertoli: vie, orari e chiusure del 7 e 8 novembre

Sabato 7 e domenica 8 novembre si corre il 4° Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini, organizzato da Reggello Motor Sport insieme ad ACI Firenze. Quest’anno si svolgono insieme [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina