Halloween a Montespertoli, tanti appuntamenti in centro

Sabato 31 ottobre torna Halloween a Montespertoli. Dalle 17 a mezzanotte piazza del Popolo e il centro storico si animeranno con una serata all’insegna del divertimento, tra giochi, brividi e intrattenimento per grandi e piccoli.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e sostenuta da ChiantiBanca, è organizzata dall’Associazione Commercianti e dal Comitato Genitori delle scuole di Montespertoli, con la collaborazione dei ragazzi dell’oratorio Sotto le Mura.

“Halloween, anche a Montespertoli, è diventata una festa che cresce di anno in anno e che quest’anno torna a riempire tutto il centro storico, quest’anno rinnovato”, dichiara il sindaco Alessio Mugnaini. “Il merito è di chi ci lavora con passione: l’Associazione Commercianti, il Comitato Genitori, i ragazzi dell’oratorio Sotto le Mura, i volontari e ChiantiBanca, che ringrazio per il sostegno. Quando tante persone collaborano per lo stesso obiettivo, il paese si ritrova in piazza e diventa una comunità. Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccoli, possibilmente mascherati.”

“Quest’anno abbiamo voluto esagerare un po’”, racconta Lara Bartalucci, presidente dell’Associazione Commercianti di Montespertoli. “I percorsi della paura sono due, e vi assicuro che qualche spavento ce lo siamo presi anche noi mentre li preparavamo. Venite a provarli, poi fate un giro per i negozi e i locali del centro. Un grazie enorme a tutti i commercianti e ai volontari che ci stanno mettendo tempo, fantasia e un pizzico di follia.”

La novità di quest’anno sono i due percorsi della paura, aperti dalle 21 a mezzanotte e curati dall’Associazione Commercianti. Alla stessa ora apre l’escape room preparata dai ragazzi dell’oratorio Sotto le Mura, per chi vuole mettere alla prova intuito e gioco di squadra.

Per i più piccoli, dalle 19 a mezzanotte, ci saranno giochi e trucca bimbi a cura del Comitato Genitori. Nei locali dell’ex edicola sarà allestita la mostra dei disegni realizzati dai bambini del corso di pittura di Rita Pedullà. Dalle 17 a mezzanotte resterà aperto il Market della Paura. Per tutta la serata si potrà mangiare agli stand gastronomici allestiti in piazza del Popolo e negli esercizi commerciali del centro. La festa si chiuderà alle 23.30 con lo spettacolo finale.

Lo scorso anno, con via Roma e via Sonnino interessate dai lavori di riqualificazione, la festa si era concentrata in piazza del Popolo. Quest’anno torna a coinvolgere tutto il centro storico.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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