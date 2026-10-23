Halloween, sequestrati oltre 2.000 articoli non sicuri a Lucca

Oltre 2.000 articoli di Halloween non conformi alle norme di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un emporio del territorio lucchese. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca nell'ambito dei controlli sulla sicurezza dei prodotti in vendita in vista della festa del 31 ottobre.

La merce, esposta sugli scaffali e pronta per la vendita, era priva dei requisiti informativi minimi previsti dal Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005). Tra gli articoli sequestrati figurano soprattutto maschere e costumi, oltre a candele, bicchieri e piatti non conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

I controlli della Guardia di finanza mirano a individuare prodotti privi della marcatura CE, delle istruzioni in lingua italiana o delle indicazioni relative ai materiali utilizzati. Informazioni necessarie per consentire ai consumatori di valutare la sicurezza degli articoli ed evitare possibili rischi per la salute, legati anche alla presenza di sostanze tossiche o allergeni, con particolare attenzione ai bambini.

La merce sequestrata sarà successivamente distrutta. Il titolare dell'attività è stato sanzionato e rischia multe fino a 25.823 euro.

L'intervento rientra nel piano nazionale di sicurezza dei prodotti promosso dalla Guardia di finanza, finalizzato a prevenire i rischi per la salute dei consumatori e a contrastare la commercializzazione di merci pericolose e le frodi.

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