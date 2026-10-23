'Il paesaggio negato', inizia oggi la mostra personale di Mario Pepe alla Casa di Dante

Lo spunto offerto dalla tradizione classica del ritratto paesaggistico, trasfigurato in denuncia del moderno inquinamento ambientale, è la cifra che ispira le opere di Mario Pepe, esposte in una personale che si aprirà oggi, venerdì 23 ottobre alle 17, al Circolo degli Artisti presso la Casa di Dante in via Santa Margherita 1 a Firenze.

La cultura multidisciplinare di Pepe, tra la scienza, l’arte e la poesia, è alla base di una forma di espressione artistica dove pittura, meccanica, scienza e biofisica interagiscono creando un linguaggio originale e aperto.

“Il paesaggio - nelle parole dell’assessore regionale all’Ambiente David Barontini - è un patrimonio naturale e culturale da proteggere. Le ferite inflitte al territorio ci ricordano che ogni trasformazione ha conseguenze e che la tutela dell’ambiente richiede scelte politiche responsabili e una consapevolezza diffusa. Ciascuno di noi può e deve contribuire a preservare il paesaggio e a trasmetterlo alle generazioni future. L’arte ha la capacità di rendere visibile ciò che spesso rischiamo di non vedere e di trasformare una denuncia in un’occasione di riflessione e di cambiamento”

Patrocinata dalla Regione Toscana e curata dall’architetto Elisabeth Vermeer, l’allestimento presenterà una selezione di dodici composizioni in scala grande rappresentative del concetto di degrado paesaggistico. La mostra sarà accompagnata da eventi collaterali, fra i quali un reading poetico eseguito da Daniela Bassi, Milena Buzzoni, Patrizia Loria e Lucia Rachini, tracce musicali affidate al flauto traverso di Donatella Cheri e i canti a cappella del Duo di musica antica del soprano Rossana Damianelli e del baritono Paolo Fabbroni.

Giovedì 29 ottobre alle ore 17 la mostra, che resterà visitabile fino al 30 ottobre, si completerà con un incontro che vedrà la partecipazione delle associazioni ambientaliste Legambiente, WWF, Amici della Terra e l’Associazione Toscana Amici del Paesaggio, al quale interverrà l’assessore regionale all’Ambiente David Barontini.

Fonte: Regione Toscana

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