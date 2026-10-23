Incontri formativi, laboratori pratici e percorsi per parlare di DSA

Tutto pronto per “DSA AD ALTA VOCE”, un ricco calendario di laboratori, incontri formativi e percorsi gratuiti in programma da ottobre a dicembre presso il Centro Civico Alberto Bernardi, in via Tintori 62 a Prato. L’iniziativa, promossa dalla sezione di Prato dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) e realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Prato attraverso il progetto RESTART, nasce con l’obiettivo di dare voce, strumenti concreti e supporto all’intera comunità che ruota attorno ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento: ragazzi e ragazze, genitori e docenti. «Parlare di DSA ad alta voce significa rompere l’isolamento e trasformare una difficoltà in una possibilità – dichiara AID Prato –. Abbiamo voluto creare spazi diversi ma collegati tra loro: per i ragazzi che hanno bisogno di acquisire un metodo di studio e credere in se stessi, per i genitori che cercano strumenti pratici e non solo teoria, e per i docenti che ogni giorno costruiscono una scuola più inclusiva».

Il programma si articola in tre aree, pensate per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie e del mondo scolastico, attraverso attività che affiancano all’acquisizione di competenze pratiche il sostegno alla crescita personale, alla consapevolezza e alla partecipazione. La prima area, “Laboratori per genitori & figli”, propone quattro iniziative. Si parte con “Corso di Informatica e AI per tutti”, condotto da Valeria Turturici, in programma sabato 24 e 31 ottobre, 7, 14, 21 e 28 novembre e 5 e 12 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30. Un percorso pratico dedicato al mondo digitale e alle sue opportunità. Mercoledì 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.00, sarà invece la volta di “Lèggere parole leggère”, con Sara Pini, psicologa e tutor AID: il laboratorio è rivolto ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado e propone strategie per migliorare la lettura e la comprensione dei testi. Spazio anche al supporto per i genitori con “Dai compiti all’autonomia”, condotto dalla psicologa Giulia Signori, che si svolgerà mercoledì 18 novembre e mercoledì 9 dicembre, dalle ore 20.30 alle 22.30. L’incontro offrirà strumenti concreti per accompagnare i figli nel percorso scolastico e favorire una maggiore autonomia nella gestione dei compiti. Completa l’area il “Laboratorio AIDPrato – Strategie e Metodo di studio”, con Letizia Stefanelli, psicologa, rivolto agli studenti e alle studentesse della classe terza della scuola secondaria di primo grado. Gli appuntamenti si terranno sabato 21 e 28 novembre e 5 e 12 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a individuare strategie e strumenti utili per affrontare lo studio con maggiore consapevolezza.

La seconda area è dedicata ai percorsi per la crescita personale, con attività rivolte sia ai ragazzi sia ai genitori. “Alla scoperta di me”, condotto da Virginia Passini, psicologa dello sviluppo, si svolgerà martedì 27 ottobre, 10 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, ed è rivolto ai bambini e alle bambine dagli 8 ai 12 anni. Il percorso intende offrire uno spazio per conoscersi meglio e sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Mercoledì 11 novembre, dalle ore 20.30 alle 22.30, si terrà “Credo in te”, un workshop esperienziale sulle emozioni dedicato ai genitori, pensato per approfondire la dimensione emotiva e il proprio ruolo nell’accompagnamento dei figli. Sabato 21 novembre, dalle ore 15.30 alle 17.30, sarà invece proposto “Credo in me”, con Daniela Sapio, psicologa psicoterapeuta: un workshop sull’autostima rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 14 anni, per promuovere la fiducia nelle proprie capacità e valorizzare le risorse personali.

La terza area è dedicata alla formazione dei docenti, con tre appuntamenti che affrontano temi centrali per la costruzione di una scuola sempre più inclusiva. Mercoledì 4 novembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, Pamela Pelagalli condurrà “Pensare fuori dagli schemi. Plusdotazione e DSA nella scuola inclusiva”, incontro rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Lunedì 16 novembre, sempre dalle ore 17.00 alle 19.00, le logopediste Ilaria Valea e Laura Barbagli saranno protagoniste di “Crescere insieme”, iniziativa destinata ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Infine, mercoledì 25 novembre, dalle ore 15.00 alle 17.00, Patrizia Dimalta guiderà “Inglese accessibile con IA”, appuntamento rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dedicato alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per rendere l’apprendimento della lingua inglese più accessibile.

Con “DSA AD ALTA VOCE”, la sezione AID di Prato conferma il proprio impegno nel promuovere informazione, formazione e sostegno alle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e alle loro famiglie, coinvolgendo al tempo stesso la comunità scolastica. Il calendario mette in relazione esigenze diverse ma complementari: aiutare i ragazzi a sviluppare un metodo di studio, rafforzare l’autostima e la conoscenza di sé, offrire ai genitori strumenti pratici per accompagnare i figli e sostenere i docenti nella costruzione di contesti educativi inclusivi. Grazie alla collaborazione con il Comune di Prato e al contributo del progetto RESTART, la rassegna offre un’occasione concreta di partecipazione e crescita condivisa sul territorio.

Tutti gli incontri sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria.

Fonte: Ufficio Stampa

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