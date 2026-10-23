Lavori di asfaltatura in via di Lastricci a Pistoia

Fino a martedì 27 ottobre sono previsti lavori di rifacimento dell’asfalto in via di Lastricci, necessari a seguito degli interventi di metanizzazione realizzati da Toscana Energia. Le opere interesseranno un tratto di circa 500 metri a partire da via Modenese.

Per consentirne lo svolgimento, dalle 8 alle 18 nel tratto interessato saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi impegnati nel cantiere; garantito il passaggio ai residenti, oltre che ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Il percorso alternativo sarà indicato attraverso via Modenese e via Villa di Cireglio.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia

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