Lezioni aperte anche di fronte al Da Vinci a Firenze

Dopo le lezioni aperte di oggi davanti al liceo Machiavelli in via Santo Spirito, anche domani sabato 24 ottobre dalle ore 10:30, davanti al liceo scientifico Da Vinci a Firenze in via Giovanni dei Marignolli, un gruppo di docenti farà una lezione aperta sui temi cari agli studenti per mostrare vicinanza ai contenuti della mobilitazione studentesca.

Sono già scesi in piazza, con libri e megafoni, nei giorni scorsi al fianco degli studenti alcuni professori fiorentini, per sostenere le rivendicazioni dei ragazzi che in questi giorni stanno occupando diversi istituti cittadini. Alcune decine di docenti si sono ritrovate davanti alla sede principale del liceo Machiavelli-Capponi per una lezione aperta già il 23 ottobre.

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