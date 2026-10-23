Lucca Comics, così cambia la viabilità

Mancano pochi giorni all'edizione 2026 di Lucca Comics & Games e l'amministrazione comunale ha realizzato come negli scorsi anni un piano di gestione logistica, della viabilità, traffico e sosta per facilitare visitatori e cittadini.

VIABILITÀ ESTERNA ALLE MURA – Nei giorni della manifestazione, dal 28 ottobre al 1 novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00 saranno chiusi al traffico viale Carducci (tra l’intersezione con viale Europa e l’intersezione con viale Repubblica) viale Cavour, viale Regina Margherita, viale Repubblica, via Montanara, piazzale Ricasoli e la viabilità di accesso a Porta San Pietro. La rotatoria di piazzale Boccherini resterà normalmente in funzione ma le corsie esterne lungo gli spalti saranno adibite a transito pedonale.

Dalle 22.00 del 28 ottobre fino alle 24.00 del 1 novembre – per realizzare un percorso pedonale di accesso alla città - saranno chiuse al transito , eccetto residenti e autorizzati, (con divieto di sosta in alcuni lati) viale Catalani (da piazzale Boccherini a via Geminiani) e via Gemignani. Le postazioni di taxi e noleggio con conducente saranno spostate fuori dalle mura (porta S. Anna, porta San Pietro, porta Santa Maria, piazzale Ricasoli, porta Elisa, via Nottolini).

Durante i giorni della manifestazione, potranno essere adottati anche ulteriori provvedimenti: in particolare la Polizia Municipale potrà disporre la chiusura temporanea di viale Europa (nel tratto tra l'aereo e viale Carducci) a intervalli per evitare ingorghi e, in questo caso, il traffico sarà deviato sulla viabilità limitrofa e sulla bretella di raccordo con il casello autostradale di Lucca Ovest e con viale Einaudi.

Dalle 7.00 del 28 ottobre alle 24.00 del 1 novembre nel tratto fra via Guidiccioni, via Vincenzo Civitali, via della Formica (fino a via Consani) Nottolini (da via Vincenzo Civitali all'accesso alla Stazione) sarà pedonalizzato e interdetto agli autoveicoli con eccezione dei residenti; sarà inoltre istituito un senso unico direzione sud nord in via Urbiciani, via della chiesa di Sorbano del Giudice (compreso cavalcavia fino al polo fieristico di Sorbano), da qui in senso unico proseguirà in direzione est – ovest in via di Vitricaia fino al viale di San Concordio che dall'intersezione con via Savonarola fino all'intersezione con via Bandettini invertirà senso unico di marcia con direzione sud – nord. Anche via Bandettini sarà a senso unico fra l'incrocio con viale San Concordio e via Ugnaretti direzione est – ovest.

VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE INTERNA ALLE MURA – Durante i giorni della manifestazione (da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre) la Zona a traffico limitato verrà estesa a tutto il centro storico. Questo significa che i veicoli non autorizzati non potranno recarsi all’interno delle Mura urbane dalle ore 9.00 alle ore 19.00. In particolare per i veicoli senza permesso è vietato l'accesso 24ore su 24 da porta Sant'Anna e porta Santa Maria, dalle 7.00 alle 20.30 a Porta San Pietro.

I residenti nel centro storico e gli autorizzati potranno transitare in automobile da Porta Elisa, Porta Sant’Anna, Porta Santa Maria, Porta San Donato (solo in uscita) e Porta San Jacopo. Porta San Pietro dalle ore 7.00 alle ore 20.30, sarà ad uso esclusivamente pedonale e dotata di percorsi preferenziali per i visitatori della manifestazione. Il fornice settentrionale di Porta Sant'Anna (quello sul lato del sottopasso) sarà pedonalizzato, mentre per il traffico veicoli sarà utilizzato solo quello meridionale a doppio senso di marcia e regolato da un semaforo. La parte centrale di piazza Santa Maria sarà totalmente chiusa durante la manifestazione. Gli autorizzati all'ingresso da porta Santa Maria dovranno obbligatoriamente girare a destra in via della Cavallerizza e attraverso via dei Carrozzieri (con inversione del senso unico) raggiungere via Santa Gemma. I veicoli autorizzati provenienti da Porta San Jacopo potranno transitare in via Buiamonti e proseguire fino all'uscita da Porta Santa Maria oppure svoltare in via San Leonardo (senso unico invertito) per raggiungere via Rosi.

ACCESSI PEDONALI AL CENTRO STORICO – Alcuni accessi pedonali al centro storico verranno chiusi. In particolare, nei giorni della manifestazione saranno completamente chiuse la sortita J. Escrivá de Balaguer (sortita est del baluardo San Colombano), la sortita del baluardo San Martino, quella del baluardo Santa Croce, entrambe le sortite sud e ovest del baluardo San Paolino, la sortita del baluardo San Salvatore (zona stadio), la Cairoli (Baluardo Libertà). Resteranno fruibili per i pedoni, oltre alle porte San Pietro, Elisa, San Jacopo, Santa Maria, San Donato e Sant’Anna, la sortita ovest del baluardo San Colombano (solo in uscita dalle 7.00 alle 20.30), quella San Frediano e quella del baluardo Santa Maria (Campo Balilla).

PARCHEGGI RESIDENTI E ABBONAMENTI LUCCA PLUS

Residenti e dimoranti centro storico – Fino a domenica 15 novembre residenti e dimoranti nel centro storico di Lucca dotati di permessi di accesso e sosta A1, A2 A3 potranno parcheggiare all'interno delle mura gratuitamente 0/24 in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all'interno e all'esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e di quelli in uso all'organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo. Fino all'8 novembre compreso sarà disponibile per i residenti anche il parcheggio in struttura Cittadella: sarà necessario ritirare la tessera per l'apertura dei varchi distribuita dal personale di Lucca Plus nel punto di informazioni turistiche di piazzale Verdi.

Residenti esterni al centro storico A12-D4 (via Nottolini), A12 D3 (via V. Civitali) e gli abbonati Lucca Plus dal 28 ottobre al 1 novembre potranno parcheggiare gratuitamente 0/24 in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all'esterno al centro storico, e viale Giusti, via Filzi, via Sauro, viale Luporini con esclusione dei parcheggi in struttura e di quelli in uso all'organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione del permesso in maniera ben visibile sul veicolo. I residenti esterni al centro storico con accesso sulle aree adibite a parcheggio straordinario a pagamento, previo ritiro di un permesso a famiglia dagli uffici Lucca Plus di viale Città Gemelle, potranno usufruire gratuitamente dei parcheggi in viale Giusti, via Filzi, via Sauro, viale Luporini (per i residenti zona stazione; Don Baroni (per residenti Tagliate e San Marco); parcheggio Nottolini (per i residenti di via Nottolini ; viale San Concordio (per i residenti di piazza Aldo Moro).

abbonati Lucca Plus e abbonati esterni al centro storico – Fino al 7 novembre gli abbonati Lucca Plus del parcheggio Stazione possono usufruire di tutti i parcheggi blu a parcometro fuori dal centro storico e viale Giusti, via Filzi, via Sauro e viale Luporini con esposizione dell'abbonamento. Dal 26 ottobre fino al 3 novembre tutti gli abbonati Lucca Plus e i residenti di via Nottolini e via V. Civitali (A12 D3-D4) parcheggi blu a parcometro fuori dal centro storico e viale Giusti, via Filzi, via Sauro e viale Luporini con esposizione dell'abbonamento. Gli abbonati del parcheggio Mazzini potranno usufruire oltre a quelli esterni, anche dei parcheggi a parcometro interni al centro storico.

PARCHEGGI A PAGAMENTO PER I VISITATORI – Il piano parcheggi stabilisce l’utilizzo di oltre 29 aree di parcheggio straordinarie a pagamento, presso Campo di Marte (piazze Matraini e Ragghianti con eccezione dell'area davanti all'obitorio), Macelli (aree attorno agli ex Macelli), Mercato ortofrutticolo (parcheggio retrostante e accesso da via Filzi), Stazione (compresi via Montegrappa, scalo merci e parcheggio Stazione), viale Luporini (parcheggio camper), Cimitero di via delle Tagliate, Tagliate- ex deposito Clap, Don Baroni, Polo Fiere, San Concordio (piazza prospiciente alle scuole medie Leonardo Da Vinci) , piazza Aldo Moro, Foro Boario (porzione ovest), via dello Stadio (lato nord), via Gramsci, via Barbantini (lato ovest), Motorizzazione civile (solo nei giorni 1 e 2 novembre), Palatucci, Nottolini, via Mattei, Scuola Chelini in via delle Cornacchie, parcheggio Gaddi in via Passaglia, via Arrighi, ex Molino Pardini a San Pietro a Vico, area interna Officine Lenzi., Carrefour, via Marti e via dell'Ospedale, Stadio Saltocchio, Scuola San Pietro a Vico, Pertanto progressivamente dalla mattina del 27 ottobre fino alle 24.00 del 1 novembre su tutte queste aree, per l'allestimento dei parcheggi straordinari a pagamento sarà istituito divieto di sosta con rimozione. Per i visitatori la prenotazione si effettua su l sito dedicato di Lucca Plus https://eventi.parcheggilucca.it/ Parcheggi dedicati a veicoli per portatori di disabilità con contrassegno: 70 stalli al parcheggio Mazzini (via dei Bacchettoni) 20 al Palatucci (via delle Tagliate) e 30 stalli al Polo Fiere.

PARCHEGGI ESTERNI RISERVATI AGLI OPERATORI – Saranno riservati ad uso esclusivo dell’organizzazione ed operatori di LC&G dal 26 ottobre al 2 novembre il parcheggio Carducci e Mazzini, il parcheggio di via Beato Passi (sortita Cairoli), quello dietro il benzinaio di via delle Tagliate, uno dei parcheggi del Polo Fiere. Dal 20 ottobre al 7 novembre parte del parcheggio stazione.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Dalle ore 17.00 del 27 ottobre fino al 1 novembre il terminal autobus di piazzale Verdi verrà spostato parcheggio Palatucci, il servizio biglietteria rimarrà negli uffici di piazzale Verdi. Le linee LAM saranno modificate per transitare esternamente alle Mura.

PARCHEGGI AUTOBUS TURISTICI – Con la chiusura dal 28 ottobre al 1 novembre del terminal “Palatucci” il parcheggio degli autobus turistici sarà spostato lungo viale Luporini.

CHIUSURA SCUOLE – da mercoledì 28 a sabato 31 ottobre resteranno chiusi tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado.

PARCHEGGIO AL CIMITERO DI LUCCA – In considerazione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre la parte anteriore del parcheggio del cimitero sarà riservata ai visitatori dello stesso, con disco orario di due ore.

STAZIONE FERROVIARIA E TRENI – Per agevolare i viaggiatori in treno saranno disposti specifici percorsi per raggiungere i binari.

INFORMAZIONI – Per le informazioni turistiche generali e per ogni altra informazione su parcheggi a pagamento, tessere magnetiche e permessi residenti di accesso agli stessi è possibile contattare il numero unico di Lucca Plus 0583 1971480 Per gli accessi alla ZTL, deroghe e casi particolari contattare l'ufficio traffico del Comune di Lucca all'indirizzo segnalazionitraffico@comune.lucca.it

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

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