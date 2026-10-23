Lucca, giovane aggredito durante l'occupazione di una scuola

Accertamenti in corso a Lucca dopo che un giovane di 17 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in seguito ad un'aggressione, che forse potrebbe aver coinvolto altri studenti, nell'ambito dell'occupazione di una scuola cittadina.

È successo nei pressi del centro storico, dove è intervenuto il personale sanitario per assistere il ragazzo di 17 anni, trasportato in pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Il giovane avrebbe riportato un trauma cranico e facciale. Da quanto emerso fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

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