Manifestazione anche a Pisa su carovita, guerre e emarginazione sociale

Politica e Opinioni Pisa
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Un presidio autorganizzato per dare voce alle nuove generazioni e aprire uno spazio di confronto sui principali problemi sociali e politici. L’iniziativa è in programma sabato 24 ottobre alle 17 in piazza Dante a Pisa, dove ragazze e ragazzi invitano studenti, lavoratori e cittadini a partecipare in vista dello sciopero generale del 30 ottobre. Una manifestazione simile sarà a Firenze.

Al centro della mobilitazione ci sono il carovita, le guerre e l’emarginazione sociale, temi che, secondo i promotori, "incidono sempre più sulla vita quotidiana e sulle prospettive future dei giovani". Dalle "difficoltà nell’acquistare una casa" al costo del carburante, l’obiettivo è riportare questi problemi al centro del dibattito pubblico.

Il presidio vuole essere anche un’occasione di socialità e partecipazione, con musica e arte, per favorire l’incontro tra studenti delle scuole superiori, universitari e lavoratori. "Nessuno ci rappresenta meglio di noi stessi", è il messaggio lanciato dagli organizzatori, che rivendicano la necessità di costruire dal basso nuovi spazi di partecipazione.

L’invito è rivolto a "tutte le realtà politiche e alla cittadinanza, con l’obiettivo di trasformare la piazza in un luogo aperto e inclusivo, dove condividere idee e dare vita a una mobilitazione capace di dare voce alle esigenze delle nuove generazioni."

Fonte: Ufficio Stampa

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