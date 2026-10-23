Martina Batini, campionessa pisana di fioretto, riceve il premio Festina Lente

Domenica 25 ottobre, alle 11,30, il San Rossore Sport Village di Pisa ospiterà la cerimonia di consegna del Premio Festina Lente a Martina Batini, campionessa pisana di fioretto, salita lo scorso maggio al primo posto del ranking mondiale femminile.

L'onorificenza, con cui il Consiglio regionale della Toscana riconosce personalità che danno prestigio alla regione attraverso il proprio impegno e i risultati raggiunti, sarà consegnata dal vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, promotore dell'assegnazione. Alla cerimonia interverranno anche il consigliere regionale Matteo Trapani e l'Avvocato Andrea Madonna, CEO e Presidente del Gruppo Madonna e del San Rossore Sport Village.

Martina Batini è tra gli atleti legati al San Rossore Sport Village, dove svolge una parte consistente della propria preparazione. Il centro pisano è una realtà di riferimento per lo sport e la medicina sportiva in Toscana, grazie a un approccio interdisciplinare che integra preparazione atletica, medicina dello sport, fisioterapia e riabilitazione. Una struttura all'avanguardia che accompagna numerosi atleti di diverse discipline nei loro percorsi di allenamento e crescita sportiva.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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