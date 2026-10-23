Montespertoli, al via i lavori di estensione della rete in via di San Vincenzo

Un progetto di Centria, la società di distribuzione del gruppo Estra, che prevede la realizzazione di una infrastruttura di 800 metri con un investimento di oltre 280mila euro e che porterà il metano a circa 20 utenze.

I lavori si concluderanno entro novembre 2026.

L’estensione del servizio di distribuzione del gas metano consente la graduale sostituzione di altri sistemi di approvvigionamento dei combustibili per usi di cottura, riscaldamento e civili, contribuendo ad una riduzione dell’impatto di natura ambientale in termini di emissioni di CO2 generata dalla combustione e dal trasporto per approvvigionamento.

“Estendere la rete del metano significa dare risposte concrete alle esigenze del territorio portando un servizio essenziale e sicuro – commenta Roberto Rappuoli, presidente di Centria – ma anche favorire il risparmio energetico delle famiglie e ridurre l'impatto ambientale”.

“Questo intervento è molto importante e ci lavoriamo da anni. Completeremo così il collegamento della rete gas su tutta via San Vincenzo, dando una risposta ai bisogni dei residenti e provvedendo grazie a Centria anche alla riasfaltatura della strada in quel tratto” aggiunge il vicesindaco, Marco Pierini.

Per permettere i lavori, il Comune ha emesso un’ordinanza che modifica la circolazione in via San Vincenzo in tre fasi. Dal 26 ottobre al 16 novembre la strada sarà chiusa dal civico 44 fino a via Staffoli. Dal 16 novembre al 4 dicembre la chiusura si sposterà nel tratto tra via Staffoli e via Viottolone. Dal 30 novembre al 18 dicembre, tra via Viottolone e il ponte sul torrente Pesa, si circolerà a senso unico alternato regolato da semaforo, con limite di 30 km/h.

Case e terreni resteranno sempre raggiungibili: a seconda della fase, dall’ingresso di via Volterrana Nord oppure da via Empolese, nel comune di Scandicci. Agli ingressi saranno presenti cartelli aggiornati ogni giorno con le indicazioni sui civici e sulle vie raggiungibili.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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