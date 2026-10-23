Empoli, nuove deleghe al consigliere Dicuio. AVS: "Grande soddisfazione"

Alleanza Verdi Sinistra AVS, coglie con "grande soddisfazione" la scelta del Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, di affidare a Marco Dicuio, capogruppo in Consiglio Comunale AVS, le deleghe al Bilancio Partecipato, Sviluppo dei Consigli di quartiere e la Partecipazione.

"Il tema che ruota intorno a queste tre deleghe è un asse portante della politica di AVS ed è nelle corde di Marco - scrive in una nota il gruppo consiliare -. Marco Dicuio potrà così mettere ancora di più a disposizione dell’Amministrazione e quindi della città le sue competenze e la sua passione per la Politica. Crediamo che la scelta di Alessio Mantellassi abbia tenuto conto del respiro collaborativo della coalizione ma senza dubbio sia motivata anche dall’apprezzamento del lavoro di Dicuio in questo primo scorcio di mandato.Per quanto riguarda noi di AVS con Marco e Maria Grazia Pasqualetti assessora alla scuola, ci sentiamo sicuri di poter ulteriormente implementare tante istanze a noi care previste nel programma col quale Mantellassi è stato eletto".

La nota si conclude un augurio di buon lavoro a Dicuio e un ringraziamento al sindaco per il riconoscimento. L’obiettivo, sottolinea AVS, è fare in modo che "questa seconda parte di mandato sia ricca di soddisfazioni politiche riguardo alle nostre istanze sociali e ambientali, che sono la cifra dell’agire politico di AVS".

Notizie correlate