Firmato il nuovo contratto collettivo regionale del lavoro Edilizia Artigiana e Piccola e Media Impresa

Ieri pomeriggio è stato sottoscritto presso la CERT – Cassa Edile Regionale Toscana il nuovo contratto collettivo regionale del lavoro Edilizia Artigiana e Piccola e Media Impresa.

Il nuovo contratto coinvolge oltre 20.000 lavoratori edili del settore artigiano regionale.

Positivo il commento dei Segretari Regionali Feneal Uil-Filca Cisl-Fillea Cgil Toscana Battistini, Riccio, Gambassi: “in questa particolare fase di incertezza economica internazionale, causa di significative difficoltà economiche per i lavoratori e le loro famiglie, questo contratto da risposte sul tema salariale e cerca di rilanciare il comparto delle costruzioni del settore artigiano rendendolo più remunerativo e attrattivo, garantendo un lavoro più dignitoso. Si prevedono aumenti mensili di 68 euro al terzo livello dell’elemento variabile della retribuzione e aumenti delle indennità superiori del 35%, in particolare mensa, trasporto e reperibilità. Aumenti territoriali che vanno ad aggiungersi all’incremento retributivo di euro 231 per l’operaio qualificato, previsto dal Ccnl Artigiani del 2025. Anche in questa occasione, siamo stati in grado di assicurare un incremento del salario aggiuntivo, dando risposte concrete alle esigenze dei lavoratori e contribuendo a rafforzare il loro potere d’acquisto. Inoltre viene introdotta l’indennità per lavori stradali e processi di asfaltatura. Saranno incrementati gli importi di molte delle prestazioni extracontrattuali già in essere e inserite di nuove.”

L’integrativo sottoscritto introduce importanti misure a sostegno del comparto edile artigiano, con particolare attenzione al potenziamento della formazione professionale e alla promozione di accordi per la qualificazione degli appalti. Nel confronto per il rinnovo del contratto, temi centrali sono stati infatti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Considerati i recenti cambiamenti climatici che espongono gran parte delle attività lavorative a rischi nuovi e in alcuni casi non considerati, si ritiene fondamentale garantire la salute dei lavoratori. Sono state date risposte concrete, in particolare sulla flessibilità dell’orario di lavoro e introducendo una misura specifica in caso di sospensione dell’attività per la copertura delle ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: le imprese integreranno il trattamento economico fino a garantire ai lavoratori il 100% della retribuzione.

Vengono rafforzate le tutele sociali attraverso l’aumento delle giornate previste per congedi parentali in caso di nascita e adozione di un figlio, per i congedi legati ai decessi dei familiari entro il primo grado di parentela e per particolari malattie un aumento del 30%, rispetto a quanto previsto nel Ccnl, per i periodi di assenza e di conservazione del posto di lavoro.

I Segretari Regionali delle Federazioni concludono: “Grande importanza rivestono i temi della qualificazione e di ulteriore contrasto al lavoro irregolare. Questa intesa conferma il valore importante delle relazioni industriali del settore artigiano a livello toscano. Ancora una volta le parti sociali scelgono la strada della regolarità e legalità attraverso lo strumento degli Enti Bilaterali di settore proseguendo nel contrasto al dumping e alla concorrenza sleale e rafforzando gli strumenti di tutela contrattuale e in materia di salute e sicurezza”.

FENEAL UIL Toscana Daniele Battistini

FILCA CISL Toscana Simona Riccio

FILLEA CGIL Toscana Alessia Gambassi

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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