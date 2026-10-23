Nuovo Polo d’Infanzia Margherita Hack, 170mila euro per gli arredi didattici

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha ottenuto un finanziamento di 170.678 euro nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito destinato al rafforzamento e al miglioramento dell’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi.

Le risorse saranno destinate al nuovo Polo d’Infanzia 0-6 Margherita Hack, attualmente in fase di realizzazione nell’ambito del PNRR, dedicato al potenziamento degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Il finanziamento permetterà di dotare il nuovo polo di arredi didattici innovativi, contribuendo alla progettazione di ambienti educativi pensati per accompagnare la crescita e l’apprendimento di bambine e bambini da zero a sei anni. L’obiettivo è creare spazi flessibili e funzionali, capaci di sostenere una didattica innovativa e laboratoriale e di favorire esperienze di apprendimento adeguate alle diverse fasce di età.

«Gli arredi non sono un elemento di contorno, ma la loro scelta si inserisce nell’importante processo che stiamo portando avanti anche da un punto di vista didattico per la realizzazione del Polo Zero – Sei. Un percorso intrapreso dal Comune di Montelupo Fiorentino per rafforzare la qualità dei servizi educativi e costruire un sistema sempre più attento ai bisogni delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie. La possibilità di progettare gli spazi insieme agli arredi rappresenta infatti un elemento importante per creare un ambiente educativo coerente con le modalità di apprendimento e di relazione della fascia 0-6.», afferma l’assessora all’Istruzione, Aglaia Viviani.

Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito del Programma Operativo complementare al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a seguito della partecipazione del Comune all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 3 febbraio 2026

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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