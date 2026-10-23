Trovato ordigno della Seconda guerra mondiale a Pitigliano: evacuazioni e strade chiuse

Verrà rimossa il 27 ottobre la bomba d'aereo americana da 1000 libbre risalente alla Seconda guerra mondiale, ritrovata recentemente a Pitigliano in località Capannella sul Fiora, nel cantiere per la costruzione del nuovo viadotto sul fiume Fiora, a ridosso della Strada regionale 74 'Maremmana'.

Per consentire le operazioni di disinnesco in sicurezza, il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha disposto l'istituzione di una zona rossa attorno al luogo del ritrovamento. L'ordinanza prevede l'evacuazione di tutti i residenti presenti nell'area interessata, che sarà gestita dall'amministrazione comunale.

È stata inoltre disposta la chiusura al traffico di un tratto della viabilità regionale e di alcune strade vicinali. Per coordinare le operazioni e monitorarne lo svolgimento sarà attivato un Centro coordinamento soccorsi presso l'agriturismo 'Maremma nel Tufo', nel territorio comunale di Pitigliano.

A occuparsi dell'intervento saranno gli artificieri del Reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Le operazioni si articoleranno in tre fasi: inizialmente l'ordigno verrà disinnescato sul posto per neutralizzarne il funzionamento; in seguito sarà trasportato sotto scorta nell'area destinata allo smaltimento. L'ultima fase prevede il brillamento della bomba alla 'Cava Europomice', sempre nel territorio di Pitigliano, in condizioni di sicurezza.

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