Ottobre Rosa, sabato la prevenzione all'ospedale Santa Maria Annunziata

Una camminata per promuovere la prevenzione e la possibilità di incontrare gli specialisti per avere informazioni sui temi legati al tumore al seno. Sabato 24 ottobre l’ospedale Santa Maria Annunziata e il Comune di Bagno a Ripoli si uniscono per un’iniziativa dedicata a “Ottobre Rosa”, il mese della sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla lotta contro il tumore al seno, con il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana centro e di ISPRO.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di diffondere la cultura della prevenzione, ricordando quanto siano importanti informazione, controlli periodici e diagnosi precoce.

La giornata inizierà alle 15 dal palazzo comunale di Bagno a Ripoli, da dove partirà la camminata aperta alla cittadinanza lungo la nuova via verde ciclopedonale di via di Ritortoli. L’arrivo all’ospedale Santa Maria Annunziata è previsto intorno alle 16.30.

All’arrivo in ospedale si terrà un incontro divulgativo con i professionisti che si occupano di senologia, per parlare di prevenzione, diagnosi precoce e percorsi di cura. Saranno affrontati i temi dello screening, delle opzioni chirurgiche, delle terapie oncologiche e della radioterapia, oltre agli aspetti legati alla diagnostica per immagini e patologica, alla nutrizione, alla genetica e alla riabilitazione fisioterapica.

Chi parteciperà potrà ritirare gratuitamente alla partenza una t-shirt rosa, messa a disposizione dal Comune e con la scritta “Bagno a Ripoli e Ospedale Santa Maria Annunziata insieme contro il tumore al seno”. Accanto ai professionisti sanitari, saranno presenti associazioni impegnate nella lotta contro i tumori e nel sostegno alla ricerca e alle persone con patologie oncologiche: Calcit Tavernelle, Calcit Chianti Fiorentino, Calcit Valdarno, associazione Scie e Lilt. Parteciperà anche una rappresentanza della Fiorentina femminile, a sottolineare il legame tra sport e promozione della salute.

All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, Elettra Pellegrino, direttrice del presidio Santa Maria Annunziata, Silvia Scoccianti, direttrice del Dipartimento oncologico dell’Azienda Usl Toscana centro, e i professionisti delle strutture di chirurgia senologica, radiologia, oncologia, psico-oncologia e senologia clinica di ISPRO, insieme alla Direzione infermieristica dell’ospedale.

La forte partecipazione della cittadinanza sarà cruciale per sottolineare la volontà di affrontare insieme ai sanitari tematiche così importanti come la prevenzione e la cura del tumore al seno e per rafforzare la cultura della salute sul territorio.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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