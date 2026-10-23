'Ottobre Rosa', l’unità mobile multiscreening Domus farà tappa a Empoli

L’Unità Mobile multiscreening Domus di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) farà tappa a Empoli: mercoledì 28 ottobre 2026, dalle 9 alle 18, in piazza Farinata degli Uberti. Un appuntamento importante dedicato alla prevenzione oncologica nell’ambito del cartellone delle iniziative in corso di “Ottobre Rosa 2026”, realizzate in collaborazione con l’associazione Astro.

Una giornata per la diagnosi precoce. Le persone in possesso dei requisiti potranno accedere agli screening (gratuiti) per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto presentandosi all’Unità Mobile senza appuntamento. L’iniziativa mira ad avvicinare la cittadinanza alla prevenzione, fornendo l’accesso ai controlli e alle informazioni utili.

Si potranno effettuare screening cervico-vaginale attraverso il test Hpv e Pap Test, la mammografia di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella e ritirare o riconsegnare il kit per lo screening del colon retto.

In questo mese speciale sono illuminati i monumenti, i luoghi simbolo in ogni Comune dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno di colore rosa. A Empoli ad essere illuminata di colore rosa è la Statua Alata di piazza della Vittoria. Il colore rosa per rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa campagna mondiale.

Inoltre, sempre in questo mese, ci saranno tariffe agevolate per gli screening mammografici nei centri medici del Poliambulatorio Ecomedica di via Cherubini a Empoli.

Infine, il 22 novembre, si terrà un'iniziativa organizzata da Feeling Nova in collaborazione con Astro e CNA. Una giornata per le donne, dedicata alla rinascita, al benessere, al movimento consapevole e alla prevenzione con workshop creativi, servizi fotografici e consulenze d'immagine.

“La diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici riduce significativamente la mortalità e aumenta le probabilità di guarigione. È importante sensibilizzare la popolazione – sottolinea Paolo Scardigli, presidente di Astro –. Portare in piazza l’Unità Mobile Domus di Ispro è un modo per avvicinare i cittadini alla prevenzione e superare eventuali diffidenze”.

La diagnosi precoce salva la vita. L’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini osserva: “Ringrazio Ispro per questa opportunità che offre alla nostra comunità portando l’Unità Mobile Domus in piazza e l'associazione Astro, da anni al fianco delle donne nella lotta al tumore al seno. La diagnosi precoce del tumore al seno permette di individuare la malattia in una fase iniziale, migliorando notevolmente le probabilità di guarigione e riducendo la mortalità fino al 40%. Mi rivolgo alle donne. Siamo sempre di corsa e molto spesso mettiamo avanti le necessità e i bisogni della famiglia ai nostri, ma la salute non va trascurata, per noi, soprattutto, ma anche per chi ci circonda. Vogliamoci bene e partecipiamo gratuitamente agli screening”

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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