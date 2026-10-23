'Ottobre Rosa', l’unità mobile multiscreening Domus farà tappa a Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Mercoledì 28 ottobre 2026, dalle 9 alle 18, in piazza Farinata degli Uberti: una giornata dedicata alla prevenzione oncologica

L’Unità Mobile multiscreening Domus di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) farà tappa a Empoli: mercoledì 28 ottobre 2026, dalle 9 alle 18, in piazza Farinata degli UbertiUn appuntamento importante dedicato alla prevenzione oncologica nell’ambito del cartellone delle iniziative in corso di “Ottobre Rosa 2026”, realizzate in collaborazione con l’associazione Astro.

Una giornata per la diagnosi precoce. Le persone in possesso dei requisiti potranno accedere agli screening (gratuiti) per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto presentandosi all’Unità Mobile senza appuntamento. L’iniziativa mira ad avvicinare la cittadinanza alla prevenzione, fornendo l’accesso ai controlli e alle informazioni utili.

Si potranno effettuare screening cervico-vaginale attraverso il test Hpv e Pap Test, la mammografia di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella e ritirare o riconsegnare il kit per lo screening del colon retto.

In questo mese speciale sono illuminati i monumenti, i luoghi simbolo in ogni Comune dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno di colore rosa. A Empoli ad essere illuminata di colore rosa è la Statua Alata di piazza della Vittoria. Il colore rosa per rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa campagna mondiale.

Inoltre, sempre in questo mese, ci saranno tariffe agevolate per gli screening mammografici nei centri medici del Poliambulatorio Ecomedica di via Cherubini a Empoli.

Infine, il 22 novembre, si terrà un'iniziativa organizzata da Feeling Nova in collaborazione con Astro e CNA. Una giornata per le donne, dedicata alla rinascita, al benessere, al movimento consapevole e alla prevenzione con workshop creativi, servizi fotografici e consulenze d'immagine.

“La diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici riduce significativamente la mortalità e aumenta le probabilità di guarigione. È importante sensibilizzare la popolazionesottolinea Paolo Scardigli, presidente di Astro –. Portare in piazza l’Unità Mobile Domus di Ispro è un modo per avvicinare i cittadini alla prevenzione e superare eventuali diffidenze”.

La diagnosi precoce salva la vita. L’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini osserva: “Ringrazio Ispro per questa opportunità che offre alla nostra comunità portando l’Unità Mobile Domus in piazza e l'associazione Astro, da anni al fianco delle donne nella lotta al tumore al seno. La diagnosi precoce del tumore al seno permette di individuare la malattia in una fase iniziale, migliorando notevolmente le probabilità di guarigione e riducendo la mortalità fino al 40%. Mi rivolgo alle donne. Siamo sempre di corsa e molto spesso mettiamo avanti le necessità e i bisogni della famiglia ai nostri, ma la salute non va trascurata, per noi, soprattutto, ma anche per chi ci circonda. Vogliamoci bene e partecipiamo gratuitamente agli screening”

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Attualità
23 Ottobre 2026

Castelfranco di Sotto, giovedì 29 ottobre il Consiglio comunale

Si terrà giovedì 29 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala Consiliare, il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, convocato in seduta straordinaria e in prima convocazione. Saranno diciotto i [...]

Empoli
Attualità
23 Ottobre 2026

Consiglio comunale a Empoli: si discute di Hope, alluvioni, Keu, Bilancio, piscina, CPR e decreto sicurezza

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 26 ottobre 2026, alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21.15. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo [...]

Empoli
Attualità
22 Ottobre 2026

Torna a nuova vita l'ex Vitrum di Empoli: 52 appartamenti di pregio, nuovi negozi e uffici

Undici palazzine, circa 6mila metri quadrati a uso residenziale, con 52 appartamenti di fascia alta e circa 900 metri quadrati di spazi commerciali e direzionali, suddivisi in 11 fondi, a cui [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina