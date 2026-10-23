Piogge e temporali, codice giallo nel nord ovest della Toscana

dalla Regione Toscana
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Dalle 17 fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 23 ottobre

Perturbazione in transito nella giornata di oggi, venerdì 23 ottobre. Possibilità di temporali sulle province settentrionali e sull'alto livornese; fenomeni localmente forti sulle zone nord occidentali. In serata possibili temporali sparsi anche sul grossetano. Domani, sabato, residui rovesci nelle prime ore.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle ore 17 fino alla mezzanotte di oggi per le zone nord-occidentali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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