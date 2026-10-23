'Prevenzione in circolo': la camminata per sostenere la lotta contro il tumore al seno

Una camminata nella natura per promuovere la prevenzione, sensibilizzare sull’importanza della salute e trasformare un momento di condivisione in un concreto gesto di solidarietà. È questo lo spirito di “Prevenzione in circolo – Insieme contro il tumore al seno”, l’iniziativa in programma sabato 31 ottobre, aperta a tutti e tutte e pensata per unire attività fisica, socialità e il sostegno alla lotta contro il tumore al seno.

La giornata prenderà il via alle ore 9:30 al circolo di Torre Giulia, in via Tosco-Romagnola Est 116, a San Romano, con il ritrovo dei partecipanti, il riscaldamento muscolare e la partenza per una camminata posturale tra San Romano e Stibbio.

L’arrivo è previsto per le ore 12:00 al Circolo G. Monti di Stibbio, dove i partecipanti potranno prendere parte al Brunch della Prevenzione: un’occasione conviviale per condividere i valori dell’iniziativa e rafforzare il messaggio che la prevenzione è un impegno collettivo, fatto di informazione, attenzione alla salute e solidarietà.

“Fare sport - dichiara Elena Maggiorelli, assessora allo sport del Comune di San Miniato - significa anche promuovere stili di vita sani e occasioni di partecipazione per tutta la comunità. “Prevenzione in circolo” unisce questi aspetti a un obiettivo importante: sostenere le associazioni che ogni giorno sono al fianco delle persone che affrontano la malattia. È bello vedere come il movimento possa diventare un’occasione di incontro, un gesto concreto di solidarietà e di sensibilizzazione all'importanza della prevenzione”

La partecipazione prevede un’offerta minima di 15 euro, mentre per i bambini sotto i 10 anni è gratuita. L’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni ASTRO, ERINA e NON PIÙ SOLA, realtà impegnate nel sostegno alle persone e nella promozione della solidarietà.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate