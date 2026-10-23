Rissa tra ragazzi a Spicchio, due giovani in ospedale. Trovata una scacciacani

Cronaca Vinci
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Almeno 4-5 ragazzi coinvolti, i feriti riportano solo contusioni. Si indaga per capire se il ritrovamento della scacciacani sia collegato alla lite e all'episodio delle scorse settimane

Momenti di tensione intorno alle ore 18 ieri a Spicchio, nel territorio comunale di Vinci. Almeno 4-5 ragazzi sono stati coinvolti in una rissa nell'area sgambatura cani, per motivi ancora da accertare. Due ragazzi sono rimasti feriti lievemente e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che li hanno trasportati all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde. I due ragazzi, di circa 20 anni, hanno riportato solo delle contusioni e non sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo le motivazioni dell'aggressione, ascoltando i testimoni e visionando le telecamere dell'area.

Nei pressi di dove è avvenuta la rissa è stata ritrovata anche una scacciacani, ma al momento non è chiaro se il ritrovamento sia collegato con la rissa. Appena un paio di settimane fa proprio a Vinci alcuni studenti avrebbero introdotto una pistola scacciacani in una scuola, suscitando non poca preoccupazione nella cittadinanza, anche a seguito della falsa notizia che si trattasse di una pistola vera. Anche sulla possibilità che si tratti della medesima arma, però, non ci sono al momento evidenze.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, ma saranno solo le indagini a chiarire i contorni della vicenda.

 

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