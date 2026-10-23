I santi francescani nell'arte: a Montopoli in Val d'Arno una mostra con quasi 50 opere

Direttamente dal Mumeloc - Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi, dov'è stata esposta nella prima parte del mese, arriverà il 23 ottobre alle ore 18:00 e fino al 20 novembre 2026 a Montopoli in Val d'Arno presso la Fondazione Conservatorio Santa Marta, la Mostra sui Santi Francescani interpretati dai pittori italiani, prima di continuare il suo viaggio espositivo a Volterra.

L’Unione Cattolica Artisti Italiani – U.C.A.I. – della sezione di San Miniato ci regala, nuovamente, la possibilità di ammirare quasi 50 opere che rappresentano la figura di San Francesco e dei suoi santi.

Un viaggio nell’arte e nella spiritualità che permette di renderci conto, con linguaggi e interpretazioni diverse, quanto la santità francescana abbia assunto nei secoli volti diversi, accomunati da un unico desiderio: seguire Cristo con cuore semplice, vivendo il Vangelo in fraternità, povertà e letizia.

Da Francesco e Chiara d'Assisi ai missionari e ai martiri del nostro tempo, la Famiglia Francescana ha dato alla Chiesa figure luminose, capaci di parlare a ogni generazione.

Attraverso questa mostra, dove la biografia dei santi completa le immagini esposte, possiamo partecipare alla bellezza che chiama ciascuno a custodire la terra e amare il prossimo.

La collezione è visitabile il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 e su appuntamento.

Info e contatti

- Email: museodiocesano@diocesisanminiato.it

- Cell: 3426860873

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