I santi francescani nell'arte: a Montopoli in Val d'Arno una mostra con quasi 50 opere

Cultura Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Direttamente dal Mumeloc - Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi, dov'è stata esposta nella prima parte del mese, arriverà il 23 ottobre alle ore 18:00 e fino al 20 novembre 2026 a Montopoli in Val d'Arno presso la Fondazione Conservatorio Santa Marta, la Mostra sui Santi Francescani interpretati dai pittori italiani, prima di continuare il suo viaggio espositivo a Volterra.

L’Unione Cattolica Artisti Italiani – U.C.A.I. – della sezione di San Miniato ci regala, nuovamente, la possibilità di ammirare quasi 50 opere che rappresentano la figura di San Francesco e dei suoi santi.

Un viaggio nell’arte e nella spiritualità che permette di renderci conto, con linguaggi e interpretazioni diverse, quanto  la santità francescana abbia assunto nei secoli volti diversi, accomunati da un unico desiderio: seguire Cristo con cuore semplice, vivendo il Vangelo in fraternità, povertà e letizia.

Da Francesco e Chiara d'Assisi ai missionari e ai martiri del nostro tempo, la Famiglia Francescana ha dato alla Chiesa figure luminose, capaci di parlare a ogni generazione.

Attraverso questa mostra, dove la biografia dei santi completa le immagini esposte, possiamo partecipare alla bellezza che chiama ciascuno a custodire la terra e amare il prossimo.

La collezione è visitabile il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 e su appuntamento.

Info e contatti

- Email: museodiocesano@diocesisanminiato.it

- Cell: 3426860873

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Cultura
8 Ottobre 2026

Il Bosco di Montopoli sarà al Pianeta Terra Festival

Il Bosco di Montopoli in Val d'Arno, un modello virtuoso di rigenerazione ambientale e comunitaria: in occasione della quinta edizione del Pianeta Terra Festival, che si tiene a Lucca da [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cultura
1 Settembre 2026

Battaglia di San Romano, le tre tavole di nuovo tutte assieme

I tre dipinti di Paolo Uccello di nuovo insieme, uno dopo l’altro. Sabato 5 settembre saranno inaugurati i pannelli che raffigurano la Battaglia di San Romano realizzati dell’associazione Pro Loco [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cultura
20 Agosto 2026

Montopoli, il Palazzo della Cancelleria ritrova le sue tracce settecentesche

Il palazzo della cancelleria ritrova le sue tracce settecentesche. Si stanno svolgendo in questi giorni le opere di restauro che porteranno al recupero di una fascia decorativa che corre lungo [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina